Česká vláda ale 12. března vyhlásila nouzový stav a celek ze Slovácka už proto 14. března nestihl odehrát finálový duel s obhájci prvenství v Kroměřížské hokejové lize s Plačkovem. Útočník Jan Kahánek ovšem věří, že se utkání o zlatou příčku uskuteční těsně před startem nové sezony na začátku září.

Kdo byl u založení mužstva Masaro UH?

Tým vznikl v sezoně 2018 – 2019. Tenkrát v Uherském Hradišti zanikla obdoba Kroměřížské hokejové ligy soutěž Okresní hokejová liga. Uvažovali jsme, co bude dál. A nakonec tato situace paradoxně dala dohromady dva největší rivaly Okresní hokejové ligy v Uherském Hradišti tým Shooters UH a celek Rangers UH. Tenkrát jsme společně začali trénovat, a protože láska k hokeji zvítězila nad rivalitou, tak se tyto kolektivy spojily v jedno mužstvo. Vznikl tým, který táhne za jeden provaz. V srpnu 2019 jsme se rozhodovali, jestli budeme hrát amatérskou ligu ve Zlíně, nebo v Kroměříži. Kvůli skvělé organizaci a soutěží i s play off padla volba hrát ligu v Kroměříži. Já s Petrem Hubáčkem jsme pak složili mužstvo Masaro UH a to v poslední sezoně úspěšně bojovalo v Kroměřížské hokejové lize.

Co znamená název týmu Masaro UH?

Dlouho jsme přemýšleli, jak se bude nové mužstvo jmenovat a jaké bude jeho logo. Časem se nabídl náš hráč Martin Masařík, který ve Zlínském kraji podniká v pohostinství a nabídl nám podporu. Proto se název Masaro odvíjí od názvu jeho restaurací a UH je samozřejmě zvýraznění názvu našeho města Uherského Hradiště.

S jakým cílem jste v Kroměřížské hokejové lize šli do sezony 2019 – 2020?

Sice jsme nedokázali odhadnout úroveň ligy v Kroměříži, přesto jsme chtěli získat pohár pro vítěze.

Vaši spanilou jízdu bohužel zastavila pandemie koronaviru. Jak jste přijali opatření kolem rychlého ukončení velmi dobře rozehrané soutěže?

V průběhu března jsme s tím už počítali a respektovali jsme to. A přestože nás to mrzelo, tak to bylo správné rozhodnutí.

Jak se sezona Masaro UH vyvíjela?

Začátek byl náročný. Trochu nám vázla souhra. Výkony byly upocené a dosahovali jsme na střídavé výsledky. Po 10. kole se však všechno zlomilo a výhrami nad Slušovicemi a Chomýží jsme směřovali k prvenství po základní části. Ve čtvrtfinále jsme pak potvrdili roli favoritů a vyřadili jsme nevyzpytatelný celek Chomýže. V semifinále jsme pak přešli přes Slušovice. V prvním souboji nás ale musel proti skvěle hrajícímu slušovickému mužstvu podržet gólman Marek Šurý, který nám výrazně pomohl vychytat vítězství 3:2. Druhé semifinálové střetnutí už mělo jednoznačnější průběh a to jsme ovládli výsledkem 4:1. No a na finále s fantomem Kroměřížské hokejové ligy Plačkovem už nedošlo. Přesto doufám, že se zápas o první místo odehraje na začátku příští sezony v září.

Jakým herním stylem jste se prosazovali?

Útočným a kombinačním hokejem. Nechyběla nám ani častá střelba. Občas jsme však zapomínali na pevnější defenzívu. Spolehnout jsme se ale mohli na brankáře Šurého.

Které zápasy se uherskohradišťskému mužstvu nejvíc povedly?

V základní části vítězná partie nad Slušovicemi 11:1. V tomto utkání se nám dařilo v obraně i v ofenzívě. Vydařilo se nám i prosincové utkání s Plačkovem. Obhájce titulu jsme tenkrát zdolali 6:5. Tento souboj jsme na naši stranu zlomili osm minut před koncem střetnutí, kdy se Uherek a Knot dvěma góly během šestatřiceti sekund postarali o změnu stavu ze 4:4 na 6:4. Rád vzpomínám i na druhé semifinále se Slušovicemi.

Kdo patřil k největším tahounům mužstva?

Brankář Marek Šurý, jehož zdobila i výborná rozehrávka, nás držel celou sezonu. A to hokejový srdcař některé duely odchytal s drobným zraněním. V obraně byl vynikající Jiří Stašek. Ten vynikal tvrdou střelou a skvělým důsledným bráněním. Po zásluze byl také vyhlášený nejlepším obráncem celé soutěže. V útoku mužstvo táhl konstruktivní a produktivní Martin Barák. Velkou práci odváděl také kapitán Bronislav Knot, který dával důležité góly a dokázal kolektiv burcovat k výborným výkonům. Železným mužem byl Pavel Gál. Ten odehrál všechny naše duely.

Jak celkové hodnotíte hokejovou sezonu vašeho celku v Kroměřížské hokejové lize 2019 – 2020?

Bez odehraného finále se mi hodnotí těžko. Ovšem jinak kladně.

Jak vnímáte současnou situaci kolem koronaviru?

Je to nešťastná doba. Snad opatření zafungují a postupně se bude všechno vracet do normálního života. Všem lidem proto přeji pevné zdraví a těm, kteří se díky pandemii dostali do ekonomických problémů, ať se z těchto patálii brzy dostanou.

Co momentálně hokejisté Masaro UH dělají?

Kdo může, tak pracuje. Já mám to štěstí, že jsem nemusel práci přerušit. Jinak ženatí hráči jsou podstatně víc doma se svými manželkami a dětmi. A obránce Jiří Stašek už sadil brambory.

Jak jste s ostatními spoluhráči v kontaktu?

Máme společný chat v aplikaci whatsapp, kde o zábavu určitě není nouze.

Jakým způsobem se Vy udržujete v kondici?

Občas si chodím zaběhat a projedu se na kole. A protože už povolili individuální sporty, tak chodím hrávat tenis. Na váhu se ale bojím vstoupit.

Při čem se v těchto dnech nejvíc odreagujete?

Samozřejmě při sportu. Ale oprášil jsem i některé deskové hry. Krize je krize. A protože jsou hospody zavřené, tak docela dávám zabrat našemu domácímu vinnému sklepu.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?

Až se u hospůdek, restaurací a vináren zase otevřou zahrádky. A jak si po dlouhé době zase dám točené pivo a bezstarostně posedím s přáteli.

Co plánujete na léto a kam se chystáte na dovolenou?

Určitě budu pracovat na vylepšování našeho budoucího bydlení, ale také relaxovat na chatě na Štěrkovišti v Ostrožské Nové Vsi. Také bych chtěl navštívit nejkrajnější body České republiky. Nejsevernější i nejjižnější.

S jakým cílem půjde Masaro UH do nové hokejové sezony 2020 – 2021?

Chceme navázat na to, kde jsme skončili letos. To znamená dojít si pro vytoužený pohár. Také bychom ještě chtěli zapracovat na větší sehranosti týmu.