Berani jedou z Prahy s prázdnou, Sparta je zdrtila

Praha - /FOTOGALERIE/ Jiní hráči, jiný trenér – je to jiný Zlín než ten, který Sparta naposledy vyřadila v play off. Před čtvrtfinálovou sérií to tvrdil i sparťanský asistent Marian Jelínek.

Jenže cosi prozatím zůstává stejné. Zlínští Berani včera na ledě Sparty prohráli i další čtvrtfinálový zápas – tentokrát 4:0. Kdo si myslel, že ve druhém utkání nastoupí „jiný“ Zlín, spletl se. Přitom ještě po pondělním duelu zlínský asistent Rostislav Vlach tvrdil: „Ukážeme se v jiném světle.“ První tvrdý úder Sparty ale přišel už mezi 9. a 13. minutou. Zavelel k němu domácí kapitán David Výborný, vstřelil tak už svůj třetí gól v letošním play off. „Ondra Kratěna s Michalem Brošem to tam výborně odehráli a já měl otevřenou cestu do brány,“ popisoval později. A že se v základní části tak často netrefoval? „Je to i o štěstí, o chuti a o tom, že play off je jiné.“ Druhý sparťanský gól padl po velké chybě zlínské obrany a kličkované před brankovištěm. Jeho autor? Jakub Koreis. Ani on se v letošní sezoně příliš střelecky neprosazoval. Do statistik si předtím zapsal jen dva góly v základní části extraligy! Navíc Zbyněk Hrdel zaznamenal při jeho gólu svůj první kanadský bod v sezoně. Ve druhé třetině se Zlín osmělil, chvílemi měl víc ze hry. Jenže znovu úřadovali sparťané, nejprve Langhammer trefil tyčku. Výborný pak těsně před sirénou dotlačil puk do branky. „Co k tomu říct, hráli jsme stupidně,“ okomentoval dění na ledě zlínský útočník Martin Hamrlík. „K ničemu jsme se nedostali a když už ano, pokazili jsme si to vlastní hloupostí.“ A aby nečekaných střelců či nahrávačů nebylo málo, rovněž čtvrtý sparťanský úspěch včera zařídil muž, jenž po celou sezonu nebyl příliš vidět a vstřelil jediný gól – Pavel Mrňa. Ve sparťanské brance znovu zářil Přikryl. Ve své předchozí kariéře sice strávil pět sezon ve Spartě, ale do pondělka odchytal v play off jen 27 minut za život. Teď zvládl za dva dny 120 minut a dostal jen dva góly. Včera poprvé vychytal extraligovou nulu. Série se přesouvá do Zlína. Zvrátit nepříznivý vývoj mohou Berani v pátek a v sobotu na domácím ledě. Sparta – Zlín 4:0 Branky a nahrávky: 10. Výborný (Hudec). 13 Koreis (Hromas, Hrdel), 40. Výborný (Kratěna, Netík), 48. Mrňa (Hromas). Vyloučení: 10:8 + Gulaši, Koreis, Blaštík. Andrašovský 10 0T. Využití: 1:0. Diváci: 6832 Třetiny: 2:0, 1:0, 1:0. Rozhodčí: Hodek, Turčan – Kalivoda Charvát. Muž zápasu: Výborný. Stav série: 2:0 Sparta: Přikryl – Pilař, Gulaši – Vykoukal, Hanzlík – Černošek, Hudec – Kratěna, Broš, Výborný – Ton, Langhammer, Netík – Hromas, Koreis, Hrdel – Látal, Podlešák, Kafka . Trenér: Výborný. Zlín: Sedláček – Hamrlík, Galvas – Nosek, Lučka – Míka, Kučný – Bořuta, Linhart – Balaštík, Leška, Köhler – Záhorovský, Kollár, Rachůnek – Ondráček, Balán, Andrašovský. Trenér: Venera.

Autor: Markéta Kosová