Uherské Hradišt - Hokej v Uherském Hradišti, zdá se, nabírá druhý dech. Po šesti letech strávených v krajském přeboru, se opět hodně nahlas přetřásá možnost návratu do II. ligy. Zatím ale není ani zdaleka nic jistého, všechno je otázkou dalších jednání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Za klíčový je ovšem možné považovat fakt, že v případě postupu či získání licence na vyšší soutěž by hradišťský klub měl získat partnera, s jehož pomocí by bylo možné soutěž ufinancovat. Druhá liga totiž vyjde podstatně dráž než krajský přebor.

Stále ještě existují tři varianty, jak by mohl HC Uh. Hradiště II. ligu získat.

Varianta č. 1: Postup z baráže

Tato možnost je už jen teoretická. Hradiště hraje baráž společně s Břeclaví a Kopřivnicí, nejlepší tým si zajistí právo postupu. Svěřenci trenéra Petra Sakrajdy ale v úvodních dvou zápasech svým soupeřům vysoko podlehli. „Musel by se stát zázrak, aby se nám podařilo postoupit,“ souhlasí sekretář HC Uh. Hradiště Richard Šebestů.

Varianta č. 2: Reorganizace

Pokud by na hokejovém svazu došlo k reorganizaci soutěží, mohlo by Uh. Hradiště jako vítěz Krajské ligy Zlínského kraje i přes neúspěch v baráži přímo postoupit do II. ligy. „Hokejovým zákulisím kolují neověřené informace, že by k tomu mohlo dojít,“ říká Šebestů, podle kterého ale příslušná jednání na hokejovém svazu proběhnou až po skončení všech soutěží.

Varianta č. 3: Odkup licence

Obecně nejjistější a nejschůdnější varianta, jak získat vyšší soutěž. „Musí se ale objevit někdo, kdo licenci nabídne,“ upozorňuje Šebestů. S finančními problémy se potýkají třeba v Kroměříži. „Ještě máme nějaká jednání se sponzory, teď to ale vypadá, že licenci prodáme,“ říká manažer HK Kroměříž Karel Holík. Rozhodnutí padne až po valné hromadě, která bude 21. dubna. „Do té doby s nikým nebudeme o ničem jednat. O zájmu z Hradiště ale vím, už se mě na tuto možnost přeptávali,“ přiznal Karel Holík.