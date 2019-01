Uherské Hradiště - Hokejisté HC Uherské Hradiště mají šanci vrátit se do hry o II. ligu. Pokud ve středu 26. března ve 3. kole baráže porazí Břeclav (utkání začíná v 18 hodin), srovnají náskok soupeřů, kteří v dosavadním průběhu soutěže získali po dvou bodech.

Pátý finálový zápas přinesl urputný boj, chvilkovou radost hráčů Uh. Brodu a nakonec bouřlivé oslavy hradišťských hokejistů. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Svěřenci trenéra Petra Sakrajdy to ale nebudou mít vůbec jednoduché. Břeclav dlouho dopředu vyhlásila, že jejím cílem je jednoznačně postup, a před rozhodující fází sezony se také náležitě posílila. „Pro mě jsou největším favoritem,“ říká Sakrajda. Vzhledem k dosavadním výsledkům baráže ale cítí šanci. „Čekal jsem, že Kopřivnici přehrají výrazněji než jen 1:0. Možná nebudou tak silní, jak to na první pohled vypadá,“ doufá hradišťský trenér.

Hradiště v úvodu baráže vysoko prohrálo v Kopřivnici, z tohoto výsledku si ale nedělají hlavu. „Nebyli jsme tak kompletní, projevila se tam také únava z náročné finálové série proti Uherskému Brodu,“ připomíná Sakrajda pětizápasové drama. „A v neposlední řadě jsme v Kopřivnici dostali pět ze šesti gólů v oslabení.“

Proti Břeclavi Kartusek a spol. vyjedou takřka v plné síle, chybět budou jen zranění Andrýsek s Horsákem. „Jeden má zlomenou ruku, druhý vyhozené rameno,“ objasňuje příčinu absence Petr Sakrajda, který naopak bude moci naplno využít služeb nadějných juniorů, kteří před týdnem definitivně zachránili I. ligu. „Jednoznačným cílem je vítězství,“ slibuje Sakrajda, že se jeho tým v baráži nehodlá spokojit s rolí outsidera.

S myšlenkami na výhru ovšem přijede do Uh. Hradiště i Břeclav. „Za jistých okolností bychom mohli být spokojeni i s remízou, ale raději bychom vyhráli,“ usmívá se trenér HC Dyje Michal Konečný, jehož tým vstoupil do barážových bojů těsnou výhrou nad Kopřivnicí. „Měli jsme dát víc gólů, kdyby na konci rozhodovalo skóre, tak ten výsledek není příliš dobrý,“ je si vědom zkušený kouč. I proto by z Uh. Hradiště nejraději odvezl všechny body. „Nebude to ale jednoduché,“ myslí si. „Viděl jsem soupeře v Kopřivnici a jeho porážka byla trochu nešťastná. Brzy prohrávali o tři góly a pak už bylo po zápase. Hradišťští budou těžkým soupeřem, nesmíme nic podcenit,“ dodává Konečný.

V letošní sezoně se oba soupeři utkali dvakrát, v základní části krajské ligy se v obou případech radoval domácí tým. Na konci října vyhráli svěřenci trenéra Sakrajdy 4:3, týden před Vánoci jim pak Břeclav porážku oplatila, když zvítězila 4:2. „Z těchto zápasů se ale vůbec nedá vycházet,“ myslí si Petr Sakrajda. „Hlavně mužstvo Břeclavi se od té doby změnilo, angažovali hodně posil.“ Podle hradišťského kouče bude dnešní zápas úplně jiný. „Určitě to bude mnohem více svázané taktikou. Alespoň my se do žádného bezhlavého útočení hnát nebudeme, spíš si počkáme na chyby soupeře,“ uzavírá Sakrajda.

Dosavadní výsledky baráže – 1. kolo: Kopřivnice – Uh. Hradiště 6:1. 2. kolo: Břeclav – Kopřivnice 1:0.