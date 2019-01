Region - Hokejoví fanoušci se konečně dočkali. Krajská liga mužů, ve které má náš okres tři zástupce, totiž právě dnes zvedá svá stavidla. V loňském ročníku slavili titul krajského šampiona v Uherském Hradišti. Budou se radovat i letos, nebo je sesadí rivalové z Uherského Brodu či Uherského Ostrohu?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Na tuto otázku bude odpověď známa až začátkem března. Před startem sezony to však vypadá, že se obhajoba konat nebude. Zatímco Ostroh i Brod výrazně posílili, Hradišťané spíše počítají ztráty. Sezona je ale dlouhá a situace se může změnit. „Postupně chceme kádr posílit tak, abychom se zase probojovali do kvalifikace a porvali se o postup do druhé ligy,“ slibuje hradišťský trenér Petr Sakrajda.

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Právě Hradišťané vstoupí do bojů v krajské lize jako první. V sobotu 4. října v 17 hodin přivítají Blansko, které ještě vloni hrálo II. ligu. „Samozřejmě chceme dobře odstartovat, to znamená vyhrát,“ říká Petr Sakrajda, který ale před začátkem řeší velké problémy se sestavou. Mužstvo totiž opustilo kvarteto hráčů (Boháč, Novotný, Lorenc, Kupka), které se zatím nepodařilo nahradit.

Do pole zatím přišla jediná, ale o to větší posila. Do mateřského klubu se po dlouhých letech vrátil zpět Robert Pochylý, který naposledy hájil barvy druholigového Hodonína. „Měl by nahradit Boháče,“ prohlásil o zkušeném forvardovi Sakrajda. Na další přírůstky hradišťský kádr zatím čeká. I když jeden je už možná na cestě. Ke gólmanské dvojici Vala – Oharek se totiž na posledních trénincích připojil Petr Tuček, který má i extraligové zkušenosti.

V otázce ambicí je hradišťský trenér opatrný. „Zatím si je moc velké dělat nemůžeme. Chceme ale mužstvo posílit. Cílem by pak bylo minimálně jako loni vyhrát titul šampiona Zlínského kraje a v kvalifikaci se poprat o postup do druhé ligy,“ plánuje Petr Sakrajda.

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH

I Ostrožané vstoupí do kolotoče mistrovských zápasů před domácím publikem, s Nedvědicemi se utkají v neděli. Kádr trenéra Libora Galka se rozrostl o několik posil, tou nejzvučnější je David Bauer, který bude rovněž asistentem trenéra. Dlouho byl oporou Hodonína, v minulé sezoně pomáhal vybojovat postup Břeclavi. Ze stejného klubu přichází také trio Galatík, Tóth, Rákoczy, přichází i gólman Ondrašík z Uh. Brodu. V Ostrohu si hodně slibují i od návratu odchovance Ivana Klaudy, který má nepřeberné druholigové zkušenosti. V mužstvu zůstaly také staronové akvizice Létal z Hodonína a Kašný z Uh. Hradiště. I přes značné posílení nestaví v Uh. Ostrohu vzdušné zámky.

„Nechceme před mužstvo stavět žádné cíle a dostávat jej tak pod zbytečný tlak. Chceme, aby hrálo co nejlépe a bavilo tak nejen sebe, ale především fanoušky, kterých u nás vždycky chodilo hodně,“ tvrdí generální manažer klubu Bronislav Zápařka. „Každým rokem se ale zlepšujeme a v tomto trendu chceme pokračovat i letos,“ dodává ostrožský funkcionář.

HC UHERSKÝ BROD

Zatímco rivalům začne sezona už tento víkend, v Brodě si na ostrý start musí ještě týden počkat. V prvním kole totiž mají jako jediní z jedenáctičlenného pelotonu volno. Novým trenérem se stal Jiří Vančura, který na trénincích přivítal trio nových hráčů. „Velkými posilami by měli být hlavně obránce Hlatký a útočník Peterka, kteří ještě v minulé sezony hájili barvy druholigové Kroměříže,“ hlásí místopředseda HC Uh. Brod Vladislav Heča. Třetím do party pak bude Leon Kozel, jenž se na led vrací po několikaleté pauze. Oželet naopak v Brodě musí mladého Martina Krchňáčka, který bude hrát in-line ve Španělsku, a se zraněným kolenem laborujícího Jaroslava Vaňka.

Zatímco kádr se částečně obměnil, ambice zůstávají stejné. „Jako každý rok chceme jít alespoň do finále a nejlépe celou soutěž vyhrát,“ říká Vladislav Heča. Mužstvo trénuje třikrát týdně, jedinou vadou na kráse je absence přípravných zápasů. „Utkání s Ostrohem jsme museli odřeknout, jiné soupeře se nám pak už nepodařilo sehnat,“ vysvětluje Heča. Zda se to nějak výrazně projeví na sehranosti mužstva, to ukáží až první zápasy.