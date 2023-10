Už je to po všech stránkách dobré, stejně jako můj spánek (úsměv). Ale popravdě, na začátku všeho to byl šok! Po sedmnácti letech podnikání nebylo vůbec příjemné, když vám policie brzy ráno zaklepe na vaše dveře, přičemž doteď si nejsem vědom, že bych provedl něco protiprávního! První týden byl opravdu těžký, krušný, hodně jsem nad vším přemýšlel, ale porady s právníkem mě utvrdily, že jsem nic špatného neudělal. Za uplynulé čtyři měsíce jsem alespoň získal zkušenosti s trestním řízením…

„Na to nikdy nezapomenu. Byl to šok, ze kterého jsem se několik týdnů vzpamatovával,“ přiznává s více než čtvrtročním odstupem Robert Hamrla, bývalý gólman a trenér, nyní především majitel hokejového klubu Vyškova, jenž se cítí ve všech bodech obžaloby nevinný.

Po poslední zkušenosti s policí a trestním řízením jsem udělal zásadní rozhodnutí - opustil jsem reklamní činnost, prodal svou firmu. Naopak jsem se coby majitel vyškovského klubu začal zcela naplno věnovat hokejové činnosti. V uplynulých dvou týdnech jsem si s manželkou odpočinul výletem za kluky do Finska a Švédska, kde nyní hrají. Nacestoval jsem v autě snad pět tisíc kilometrů, ale byl to příjemně strávený čas, vyčistil jsem si hlavu.

Zkomplikovalo, ovlivnilo vám kromě působení ve zlínském hokeji trestní řízení vaše pracovní aktivity?

Popravdě téměř ne! Svou hlavní podnikatelskou náplň jsem prodal, současně jsem byl překvapen ve většině případů pozitivní reakcí okolí. Máme stále stejnou chuť do práce, jako před přímým setkáním s policejními vyšetřovateli.

Jak vypadá, probíhá trestní stíhání vaší osoby?

Stále jsem trestně stíhán, obviněn a s policií a všemi složkami maximálně spolupracuji. Více nemohu sdělit, jsem vázán mlčenlivostí.

Jak finančně vy a vaše rodina pocítila policejní zásah a exekuce? Co vše vám bylo zabaveno?

Nijak zásadně. Byly mě zadrženy nějaké finance na účtech, ale není to nic fatálního. Existenčně mě to rozhodně nepoznamenalo. Nyní čekám na uzavření vyšetřování a věřím, že to dobře dopadne.

Lešku trápí pomalejší úvody. Soupeře přehráváme od poloviny zápasu, říká

Jak těžce jste se v červnu loučil s funkcí generálního manažera Beranů, kde jste se rychle zabydlel, provedl reformy a ekonomicky a herně se začalo zlínskému hokeji dařit…

Nebylo to snadné po všech stránkách. Samotné zatčení a první dny vyšetřování byly nečekané a psychicky hodně náročné. V kontextu událostí, které se mi staly poprvé v životě, byl logický krok rezignace na post generálního manažera. Prostě jsem tehdy dal hokej na druhou kolej, což by udělal každý! Co se stalo, se stalo. Momentálně probíhá dohled a kontrola nad mou podnikatelskou činností, která nemá nic společného s hokejem! I nadále se cítím nevinným, nevzešel žádný pravomocný rozsudek.

Vypomáháte nějak nyní zlínskému hokeji?

Ne. Jen mu fandím a bedlivě jej sleduji.

Jak byste reagoval na případnou nabídku vrátit se zpět do vedení zlínského hokeje?

Osobně bych se tomu nebránil, popravdě v tomto směru mě již nyní svrbí ruce, rád bych svými službami pomohl Beranům. Můj návrat je ale v rukou majitelů klubů, kteří samozřejmě o průběhu mé kauzy mají detailní informace.

Již více než čtvrt roku vedou zlínský hokej Pravda se Sedlákem. Jak si vedou?

Nechtěl bych hodnotit, jestli dobře nebo špatně, jsme na začátku sezony. Ale po mém konci udělali nějaké kroky, které jsou mimo moji strategii, směřování klubu. To je ale logické, neboť jsou to oni, kdo jsou za vedení klubu zodpovědní. Každopádně jsem moc rád, že Honza Pravda dotáhl do konce všechna naše společná rozdělaná díla – tedy klubovou restauraci, fanshop, novou posilovnu, prodejnu CCM, či přejmenování hokejových hal. Co se herních výkonů a výsledků prvního týmu týče, čekal jsem lepší výsledky. Zlín se svým kádrem nepatří do středu tabulky, patří mezi špičku. Tým, který jsme ještě společně poskládali, má rozhodně na to!

Do zlínské kabiny nyní zavál finský vítr. Proč? Je to správná cesta?

Osobně takové množství cizinců, navíc z jedné země, neschvaluji. Po odchodu Gazdy angažování praváka Salonena je i v mých očích správná volba. Dělat ale kolonii cizinců v kabině za mě není dobrý tah.

Co říkáte na odchod, hostování Zdeňka Sedláka do Frýdku-Místku?

Hlavní trenér má vždy právo poskládat svůj tým, a protože je kouč Miloš Říha i sportovní manažer, má svaté právo dělat i hráčské změny. Zvláště, když výsledky týmu neodpovídají představám. To samé platí o vehementním náboru Finů, za který je zodpovědný zase jen on.

Útočník Sedlák po roce odchází ze Zlína. Zůstává v Chance lize

Jste zastánce spolupráce otce a syna v jednom klubu, týmu?

Zažil jsem to také, když jsem šéfoval klubu, můj kluk hrál za juniorku. Vždy jsem synovi říkal, že musí být výkonností na úrovni cizince, tedy o třídu výše, jinak jej kabina sežere. Je to složité pro oba, nejlépe, když se oba nepotkávají v jedné kategorii…

Coby majitel šéfujete vyškovskému hokeji. Mužstvo hraje třetí nejvyšší soutěž… Jak jste spokojen?

Stále jsme na špici, ale naše ambice nejsou postupové, nemáme odpovídající stadion. Vyškovský hokej plní roli hokejového inkubátoru, kdy u nás hráči dorůstají. U nás dostávají prostor k rozvoji mladí hráči, kteří ve svých ambiciózních klubech nenašli své místo. Jako například naposledy brankář Michal Kořének.

Nemrzí vás utlumená spolupráce Vyškova se Zlínem?

Nevnímám nějaký útlum, aktuálně je u nás desítka zlínských hokejistů.

Stále nejvýznamnějším majitelem zlínského hokeje zůstává město, které se ale dlouhodobě netají přáním prodat svůj podíl. Je to reálné, kdy by se tak mohlo asi stát?

Mít soukromého majitele je super, ale bez podpory města, konkrétně ve Zlíně, to momentálně nejde. Jsem přesvědčen, že kdyby se našel velmi bohatý mecenáš, tak by město svůj podíl prodalo. Osobně zatím nikoho takového na obzoru nevidím. Uměl bych si představit prohloubení spolupráce se Samohýl motor a Trinity Bank a s následným odkupem akcií od města. Uvidíme, co přinesou příští měsíce a roky.

Zatím to výsledkově skřípe na úrovni extraligových juniorů a dorostenců. Nemáte strach, že Zlín přijde o další nejvyšší soutěže?

U juniorky strach nemám. Už v létě mi bylo jasné, že juniorka bude mít záchranářské starosti, ale zároveň jsem přesvědčen, že má kádr, který dokáže boj o udržení zvládnout a zachránit se. Dnes opět přišli o slibný třígólový náskok, což se jim stalo letos už snad v pěti zápasech. U dorostu je to složitější a hlavně nemilé překvapení. Každopádně jsem optimista, věřím v udržení. Jinak by to byl pro zlínský hokej další obrovský průšvih. Pak bychom měli pěknou restauraci, ale žádnou prestižní soutěž. Vracet se zpět by bylo velmi těžké a drahé.

Kdo je nová posila ševců: González čeká rodinu, miluje paellu, zná Baťu

Co říkáte na vývoj v hokejové extralize?

Pečlivěji ji sleduji. Zatímco výsledkové tápání Plzně mě nemile překvapilo, výborné výsledky výrazně posílených Karlových Varů jsem popravdě očekával. Dělat závěry a velkohubá prohlášení po první čtvrtině není na místě, někomu prostě rozjezd trvá déle. V mistrovském Třinci by mohli vyprávět… (smích)

Už vidíte nějaké adepty na baráž?

Opravdu ne, je opravdu ještě brzo, extraliga je vyrovnaná.

Je v současném systému v silách prvoligisty se prokousat mezi elitu?

Nezměnilo se nic, ale Zlín, tak jak jsem zamýšlel já, má kádr a k tomu ambice hrát do 4. místa a kolem Vánoc měl na závěr sezony posilovat o rozdílové hráče. Aby mohli Berani pomýšlet na návrat mezi elitu, musí po průměrné první čtvrtině výsledkově zabrat a konečně dělat výsledky.

Jak je na tom ve vašich očích český hokej?

Extraliga je po návratu hráčů z KHL velice kvalitní, kádry jsou nabité, stejně jako vzrostla úroveň Chance ligy a druhé ligy. Co se týče mládeže, je to horší. Například s mým mladším synem jsme zvolili cestu zahraničí, angažmá ve švédském týmu Mora IK, neboť model juniorské soutěže po rozšíření na 16 týmů a dvě skupiny se mi nelíbí.

Hráči loňského úspěšného kádru ani po vašem odchodu nezapomínají. Jste v kontaktu?

Potěšila vzpomínka na mě v jednom z rozhovorů Dana Hufa. Ale i další mě často osobně kontaktují, což zahřeje u srdce. Je to pro mě zpětná vazba úspěšné spolupráce směrem k uplynulé sezoně. Jsem rád, že si cení mého přístupu k nim.

Máte nějaký sportovní, hokejový sen?

Vrátit se do pozice generálního manažera a postoupit zpět od extraligy. Tedy vrátit zlínský hokej, kam patří - mezi elitu!