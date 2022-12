O bleskurychlé akci, zájmu Ostravanů, se Kašík dozvěděl pár hodin před sobotním prvoligovým duelem s Jihlavou od vedení Beranů. „Dokonce se při zdravotních problémech obou gólmanů Vítkovic chvíli spekulovalo, že bych měl přímo chytat. Nakonec se to vyvinulo v mé působení v roli dvojky, s čímž jsem neměl problém,“ popsal bleskurychlé povolání do nejvyšší soutěže formou měsíčního střídavého startu zlínský šampion z roku 2014.

Přitom sobotní duel v dresu Beranů mu zcela nevyšel a po první třetině za stavu 1:3 byl střídán, aby pak následně Zlínští vyválčili s Jihlavou bod za porážku v prodloužení (3:4). „I přese všechno jsem se na den v Ostravě těšil. Kluci mě v kabině přijali výborně, absolvoval jsem rozbruslení a šlo se na věc,“ popisuje svůj extraligový den Kašík, pro kterého prostředí vítkovické kabiny nebylo úplně cizí.

Sice v ní seděl poprvé, ale mimo jiných tam znal Bukartse či Lakatoše, kteří dřív působili ve Zlíně. „Vše skvěle fungovalo, bylo perfektně zorganizované, parádně jsem si to užil! Ani se nedivím, že jsou první, když tam vše tak klape. Doslova,“ ocenil Kašík.

Kondiční trenér Chytil o konci u Beranů i fyzičce: Vůbec nic bych neměnil

Při rozbruslení opět poznal, jaký je rozdíl mezi extraligou a Chance ligou. „Oživil jsem si trošku chytání jiným stylem. Extraliga je herně jinde než první liga, je hodně o rychlosti a detailech. A na ně ve Vítkovicích hodně dbají. Nedělní zápas byl parádní, navíc se vyhrálo,“ směje se Kašík, jenž seděl na střídačce s atypickým číslem na zádech – místo jeho oblíbené 39 měl 35. „Nakonec ani ten dres jsem si na památku nevzal. Přišlo mi to blbý, když jsem ani nechytal. Nic speciálního jsem si z Ostravy nedovezl, vše jsem tam nechal,“ usmívá se gólman a už má jasno, komu bude v této extraligové sezoně držet palce. „Věřím, že se dostanou daleko, přál bych jim i titul!“

Střídavý start Kašíka do Vítkovic je sice vyřízen na celý měsíc, o další výpomoci ale zlínský gólman neví a ani neuvažuje. „Je mi jasné, že by se tak stalo jen v případě nějakého zranění a to nikomu nepřeji!“ zdůraznil Kašík. „Pokud ale někdy v sezoně bude zájem a nepůjde to proti potřebám Zlína, nebránil bych se,“ doplnil.

Zachraňující se Nevšová rozhodila sítě. Kde loví? A komu přeje kouč Durďa titul?

Nyní se ale stejně jako všichni hráči zlínské kabiny soustředí na jediné – zlepšit výkony a postavení Beranů v Chance lize. „Sezona je zatím krpatá, lidé jsou otrávení z našich výkonů a ani se jim nedivím,“ přiznává Kašík. „Všichni víme, že to není dobré, děláme spousty chyb jeden vedle druhého. Situace je těžká, zatím se nechytáme, jak bychom chtěli,“ přiznává 30letý brankář Zlína. „Úroveň první ligy totiž není vůbec špatná a vše z extraligy tady nefunguje. S tím se musíme poprat. Jsem ovšem optimista, zlomíme to!“ zdůraznil Kašík.

Vedení minulý týden sáhlo ke změně na postu trenéra, což mělo okysličit kabinu, ale zatím to přineslo ze dvou utkání jeden získaný bod. „Měli jsme kvalitní trenéry a nyní máme dalšího. Určitě pan Říha dal nový impulz do kabiny a na zásadnější změny potřebuje čas. Trénujeme jinak, nebudu prozrazovat jak, ale všichni věříme, že jdeme správným směrem,“ dodal optimisticky Libor Kašík, který se ve zlínské bráně střídá s Danielem Hufem.