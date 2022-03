„Myslím, že pro diváky to byl krásný poslední zápas sezony. Motivaci jsme měli velkou. Jsem rád, že medaile nakonec cinkla. Za bronz jsme určitě rádi,“ uvedl v rozhovoru pro Deníku šestadvacetiletý hokejista, který si v základní části připsal12 branek a 16 asistencí, k nim v play-off přidal dalších sedm bodů.

Jak hodnotíte dvojzápas s Boskovicemi o třetí místo?

První zápas v Boskovicích jsme vedli, ale první třetinu prohráli 1:2. O přestávce trenéři zvýšili hlas, řekli jsme si, že musíme líp bránit a naše hra se celkově zvedla. Zbytek zápasu byl vyrovnaný s konečným výsledkem 3:3, což nám dávalo šanci do odvety na domácím ledě. Druhé utkání nám hned od začátku vycházelo výborně. Vedli jsme 4:0, ale nakonec jsme se strachovali o výsledek až do poslední minuty, ale zvládli jsme to, což je hlavní.

Skončili jste třetí, ale ambice jste měli vyšší, že?

Je to tak. Všechny semifinálové zápasy s Kroměříží byly vyrovnané. Bohužel v důležitých momentech jsme doplatili na zbytečné vyloučení a taky neproměňování šancí.

Jak velkou roli ve vyřazení sehrála marodka, se kterou jste se ve vyřazovacích bojích potýkali?

Řekl bych, že velkou. Skoro celou sezonu nám chyběl bratr Vilém, v play-off pak po prvním zápase s Kroměříži vypadl nejlepší střelec Viťa Mika a klíčoví obránci Zbyňa Žabčík s Radkem Kučerou.

Jak moc se týmu dotýkala kauza ohledně rekonstrukce zimního stadionu v Ostrohu?

Kauzou jsme se snažili nezabývat, ale je důležité, aby hokej v Uherském Ostrohu zůstal. Má tady obrovskou tradici, výbornou a početnou mládež, skvělé trenéry a fanoušky. Teď přesně nevím podrobnosti, ale podle posledních zpráv, co jsem slyšel, potřebná rekonstrukce chlazení proběhne tak, aby se stihl začátek nové sezony.

Jste i kvůli marodům rád, že už je po sezoně, nebo by jste klidně ještě hrál dál?

Bylo toho tak akorát. (úsměv) Poslední zápasy jsem cítil, že mi chyběla fyzička, kterou musím na další sezonu zlepšit.

Už máte naplánovanou ukončenou, kde sezonu rozeberete, zapijete?

Ukončenou máme v pátek. Bude jako každý rok v hospodě Na zimáku. Bouřlivé to bude, očekávám nějakou ostudu. (smích) Navíc za dva týdny jedeme s celým týmem lyžovat do Nassfeldu. Tam celou sezonu zhodnotíme a patřičně zapijeme.

Krajskou ligu znovu vyhrál favorizovaný Hodonín. Co říkáte na to, že ve městě jsou dva týmy a třeba se prohodí, takže soupeři neuniknete?

Hodonín byl nejlepší, soutěž vyhrál zaslouženě. Zápasy s ním byly těžké, vyhrocené a s výbornou diváckou kulisou. V základní části jsme je dvakrát porazili. Nyní to vypadá, že se můžeme těšit na další derby o krále Slovácka. Uvidíme, jak skupina o udržení ve druhé lize nakonec dopadne.

Pojďme k vám. V kariéře jste prošel i mládeží Zlína. Vyšší soutěž vás neláká?

Hokej hraji od malička. Od sedmé třídy až do juniorky jsem byl ve Zlíně, kde nás Ostrožanů hrálo hodně. Po juniorce jsme se ale vrátili zpátky domů. Vyšší soutěž je časově i fyzicky náročná, abych řekl pravdu, tak už mne teď neláká.

Neztratil jste během pandemie koronaviru chuť do hokeje? Sezona se dvakrát nedohrála. Asi nebylo jednoduché se udržet v kondici.

Chuť jsem neztratil. Přišlo mi, že ze začátku sezony byla na všech týmech dlouhá pauza znát. Postupně se však úroveň zlepšovala, hokej nás všechny bavil.

Je těžké v současné době skloubit hokej s pracovními povinnostmi?

Pracuji jako obráběč na CNC stroji. Po práci vypomáhám v rodinné firmě, reklamní agentuře s otcem a bratrem. Do práce to mám jenom kousek, takže skloubení s hokejem je časově v pohodě.

Co budete dělat mimo sezonu? Máte i jiné sportovní aktivity?

Mimo sezónu rád cestuji. S přítelkyní Aničkou se věnujeme letním sportům. V půlce května nám pak s hokejisty začíná letní příprava, kterou máme dva měsíce. Po ní máme soustředění na kolech a tenisový turnaj.