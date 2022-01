I když se ve čtyřtisícovém městě pivo dávno nevaří, nechybělo mnoho, aby se na tamním zimáku letos poprvé čepovala desítka.

Šlágr 17. kola, kdy se potkali druhý a třetí tým tabulky, se brzy proměnil v selanku. Domácí na oslabeného soupeře vletěli, v první třetině si vytvořili rozhodující tříbrankový náskok, ve zbytku utkání Ostrožané už jenom bavili sebe i diváky.

„Hosté k nám dojeli ve dvanácti lidech, nebyli v plné sestavě. My jsme se na soupeře dobře nachystali. Plnili jsme úkoly trenérů, dali góly,“ líčil.

Slovácký celek proti Boskovicím předvedl parádní akce, využil tři přesilovky, prosadil se i v oslabení. Nejlepší zápas sezony? „To bych neřekl. Soupeř nám to dost ulehčil,“ ví Flora.

Hokejisté Uherského Ostrohu smetli Boskovice. Podívejte se na sedmý gól Juračky

Demolici režírovala právě jeho lajna se Stránským a Lumírem Galuškou. Sehrané trio dohromady zaznamenalo pět branek, bylo u všeho podstatného. „Minulé zápasy tým zase táhla první lajna. Nám to tam teď prostě napadalo,“ říká.

Šestadvacetiletý hokejista si v prvním utkání nového kalendářního roku vylepšil osobní statistiky, počet bodů navýšil na dvacet.

„Čísla neřeším. Hlavní je tým a ten šlape. Parta je dobrá, pivo je,“ usmíval se.

V Uherském Ostrohu na začátku roku vládne pohoda. Mužstvo si hlídá druhou příčku, dál pronásleduje vedoucí Hodonín. „Druhé místo je dobré. Pokud ho udržíme, bude to krásné, ale my chceme výš,“ přiznává.

Sesadit favorita ale nebude vůbec jednoduché. Vždyť v klubu, kde v minulosti působil, poskládali velice zkušený a kvalitní tým v čele s bývalým kapitánem extraligové Olomouce Vyrůbalíkem.

„S Hodonínem ale hrajeme ještě doma. Když se dobře nachystáme a budeme plnit pokyny trenérů, máme šanci je porazit,“ je přesvědčený útočník, který pracuje v jedné kunovické strojírenské firmě coby vedoucí kontroly.

Zaťovič s hokejem málem skončil: Žil jsem na ubytovně jako Ukrajinec

Hokejem se už jenom baví, hraje ho s kamarády pro žízeň. Žádné ambice už nemá, i proto by se postup do vyšší soutěže odmítl.

„Tým by na druhou ligu měl, ale spousta kluků včetně mě by ji nehrála, protože hokej by nám zabíral spoustu času. Za mě to je to blbost,“ prohlásil natvrdo.

„Ve druhé lize se hraje dvakrát týdně, týmy jsou z celé Moravy, takže bychom jezdili dlouhé štreky a bylo by to finančně náročnější. A my to tady hrajeme hlavně po fanoušky,“ připomíná.

Rodák z Uherského Ostrohu si vyšší soutěž na jednu sezonu vyzkoušel v nedaleké Břeclavi, kde hrál právě druhou ligu. Předtím působil v juniorce Hodonína.

Při baráži s Kopřivnicí už byla ale zase doma. „Byl tady dobrý tým, hrálo se o první místo a nemusel nikam dojíždět. Nastupuji společně s kluky, které znám odmalička,“ uzavírá povídání.