Domácí po první prohře v play-off spílali sudím. Emoce při zápase cloumali hlavně s útočníkem Mikou, jenž těsně před koncem vyfasoval osobní trest.

Na trestné lavici vztekle praštil hokejkou o plexisklo, v klidu nebyli ani domácí hráči či diváci. Lidé v hledišti nadávali, ještě cestou domů rozhodčí častovali vulgaritami.

Tolik křiku kvůli sporným verdiktům sudím v Uherském Ostrohu dlouho nebylo.

„Rozhodčím většinou nenadávám, bývám v klidu, ale dneska opravdu ovlivnili zápas,“ souhlasí s fanoušky také trenér slováckého celku Ivan Klauda.

„Naši hráči v zápase odvolali dva fauly, které nebyly, a sudí pak na konci pískne zase fauly, které nejsou. Pak se nemůžeme divit, že mu nadává celý zimák,“ přidává domácí kouč.

Nad verdikty mužů v pruhovaných jen nechápavě kroutil hlavou. „Celý zápas prohráváte, kluky hecujete, oni se vydají, a i když jsou na ledě dva hlavní rozhodčí, stejně to nevidí,“ nechápe.

„My jsme přitom odvolali faul, který nebyl. Pak sudí vyloučil hráče soupeře, druhý rozhodčí ho zase zruší, že to faul nebyl faul. No a ke konci odpískali dva fauly, které nebyly,“ hněvá se.

„Hráč Kroměříže šel mezi dva naše hráče, ujela mu noha, spadl a našeho borce vyloučí. V závěru se pak náš útočník položí na protihráče, ten spadne a náš jde ven. Pak tady pouští zákroky …“ pokračuje.

„Motivujte pak kluky, kteří chodí do práce a rozhodčí jim to takto pokazí. Jeden stojí od místa činu dva metry a roztáhne ruce, a druhý přes půl hřiště píská fauly,“ diví se Klauda.

Jen svazem delegovaní arbitři ale za porážku Ostrohu nemohou. Domácí prospali začátek, v 10. minutě prohrávali 0:3 a o tři branky to bylo i po první třetině.

„Začátek nám utekl,“ přiznává Klauda. „Kroměříž na zaskočila. Nebyli jsme na její aktivní hru se dvěma útočníky připravení. Udělali jsme nějaké chyby. Byl to jiný zápas než s Brumovem,“ připouští domácí kouč.

Ostrožané po první třetině provedli změny sestavě. Hra se zvedla, sedlo si to a začala stíhací jízda. „Byl to nádherný zápas, který měl jít do prodloužení. Kluci to odmakali,“ uvedl Klauda.

Trefy Pavla Flory a Jakuba Zalubila ale domácímu týmu nestačily. Středeční duel si na Slovácku podmanili hostující útočníci Světlík s Hubíkem. Oba Hanáci si připsali po čtyřech bodech, zezadu je vydatně podporoval zkušený bek Jergl (2+1).

Kroměříž ale úvodní semifinálovou partii skvěle zvládla jako kolektiv. Pomohla jí disciplína a také věrní fanoušci.

„Vyšel nám vstup do utkání. Proměnili jsme vše, na co jsme sáhli. Spadli nám tam tři rychlé branky, což zápas jistě ovlivnilo. Ostroh se sice ve druhé třetině dostal do hry, ale s tím jsme počítali. Ostroh je známý tím, že pokaždé bojuje až do konce, což ukázal i dnes. Utkání rozhodly přesilové hry v závěru,“ má jasno Bečka.

Odpor protivníka zlomil v dvojnásobné početní výhodě Jergl, hosté už si závěr v klidu pohlídali. Soupeř totiž poslední minuty dohrával v oslabení.

Odveta se hraje na Hané v pátek a znovu se dá očekávat napínavý a emotivní souboj. „Budeme hrát stejně jako od druhé třetiny,“ slibuje Klauda.

Jeho tým se pokusí středeční nezdar do pátku rozdýchat, po krátké přípravě půjde znovu do akce. „Nechce se nám končit kvůli rozhodčím. Celý rok dřeme, abychom něčeho dosáhli a pak nám to někdo pokazí,“ vadí Klaudovi.

Hanáci jsou v klidu. Mají mečbol a před sebou duel před vlastním publikem. „Bude to ale těžké, protože Uherský Ostroh je velmi kvalitní protivník. Čekám, že do toho půjde od začátku naplno. Nemá co ztratit,“ připomíná Bečka.

Play-off Krajské hokejové ligy jižní Moravy a Zlína -

1. semifinále: HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HK KROMĚŘÍŽ 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Pa. Flora (Stránský, L. Galuška), 33. J. Zalubil (Mika, Stuchlík) 39. J. Zalubil (Mika), 52. Pa. Flora (Stránský) - 5. Hubík (Zeman, Jelínek), 7. Podešva (Hradil, Holík), 10. Světlík (Hubík), 16. Jergl (Hubík), 46. Světlík (Hubík, Jergl), 59. Jergl (Světlík). Rozhodčí: Schenel, Slavka – Bačák, Šobáň. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. Diváci: 450.

Další zápas: Technika Brno – Břeclav 4:2, stav série: 1:0.