Půjdou ve stopách Filipa Chytila? Hned šest hokejistů původem z našeho regionu figuruje v předběžných odhadech respektovaného serveru eliteprospect.com pro vstupní draft NHL 2018. Burza talentů startuje 1. kolem už v noci z dneška na zítřek v dallaské aréně American Airlines Center.

Filip Chytil. | Foto: ČTK/Ondřej Deml

V odhadovaném žebříčku s více než sedmi sty jmény a 43 českými hráči nejvýš z regionálního pohledu figuruje duo ze Zlína, 18letý obránce Jan Dluhoš a 17letý útočník Vojtěch Dobiáš.

„Sledujeme to, ale nemáme to na draftu postavené. Je to prvotní krok do NHL. Někdo se do něj dostane, někdo ne. Je to pro klub prestižní záležitost, ale zatím jsou to všechno nějaké předpoklady a dohady. Těch kluků tam máme ale víc,“ připomněl sportovní manažer Berani Zlín Jiří Šolc, že v žebříčku zámořských expertů nechybí ani další zlínští odchovanci.

Třetím rodákem z Baťova města je Daniel Kowalczyk, v současnosti působící v Kometě Brno.

„Určitě pro jeho vývoj a růst důležitý krok, třeba mně se to nepodařilo, proto jsem se tam ani dostat nemohl. Je to odrazový můstek pro každého hráče, aby se posunul ve své kariéře a dostal šanci si NHL zkusit. A také zároveň prestižní věc. Je to asi jediná možnost, jak se do NHL dostat. Občas se prosadí i nedraftovaní, ale to jsou spíš výjimky,“ myslí si Pavel Kowalczyk, někdejší obránce Zlína či Vsetína.

Čtvrtý zástupce zlínského hokeje Zdeněk Sedlák bude čekat na šanci z klubů NHL u polárního kruhu v Kärpätu Oulu.

„Zdeněk to sleduje, ale nebereme to jako bernou minci. Byť kluci to obecně vnímají jinak. Přál bych mu to, ale důležitější je prosadit se do mužského hokeje. Dostal smlouvu v áčku, v tom vidím velmi dobrý krok. Všechno je otevřené,“ myslí si Zdeněk Sedlák starší, otec a někdejší reprezentační útočník Zlína, či Plzně, v současnosti trenér mládeže.

Zámoří zaujal i vsetínský odchovanec a útočník juniorů Roman Puček, se 73 kanadskými body (25 + 47) třetí nejproduktivnější hráč extraligy staršího dorostu uplynulé sezony.

„Určitě situaci kolem draftu sledujeme. Uvidíme, jak to dopadne. Pro klub i pro Romana by to byla prestižní záležitost. Určitě bychom na to byli pyšní, kdyby se to podařilo,“ přiznal jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Ve výčtu nechybí ani druhý hráč Komety Brno a po Dluhošovi druhý odchovanec Kroměříže v žebříčku Adam Gajerský. Určitě jsme na kluky hrdí, stejně jako na Filipa Chytila. Jen u Adama je to jiné v tom, že nyní bydlí v Brně.

Zatímco Filip to má k nám z Pravčic kousek a léto na ledě tráví u nás, Adam už je s rodiči odstěhovaný. Ale sledujeme i jeho kariéru a je pro nás důležité, že nyní máme ve dvacítkách hned dva kluky,“ pochvaloval si manažer hokejové Kroměříže Karel Holík.

Všichni výše jmenovaní by však podle zámořských expertů měli přijít na řadu až v sobotu, kdy kluby budou vybírat v dalších kolech.

Vyplní se odhady? Nebo vyskočí nečekané jméno?