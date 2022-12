Podívejte se! Mladí hokejisté Brumova vyhráli v Kroměříži

Richard Šebestů, trenér mladších a starších žáků Uherského Hradiště: „Ve vyrovnaném zápase jsme tahali za delší konec a zejména v koncovce jsme byli přesnější. Svým výborným výkonem položil základní kámen k vítězství gólman, vyzdvihl bych i nadstandardní výkon Nikol Sušilové, která se prosadila i střelecky. Bez kolektivního výkonu bychom ale na body nedosáhli, všichni zaslouží pochvalu.

Z pohledu práce týmu jde především o to, aby je to bavilo, rádi chodili na zimák. V tomto ročníku pracujeme především na zlepšení techniky bruslení a práce hole a pukem, stejně jako herní součinnosti jednotlivce a formace. Do budoucna chceme opět některé hráče posunout do extraligových dorosteneckých klubů.“