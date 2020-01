Magnetem 22. kola Krajské ligy bylo derby mezi Uherským Brodem a Uherským Ostrohem. Ze šťastné výhry se radovali hosté, kteří tak Spartaku zkomplikovali boj o postup do playoff. Osmí Broďané mají čtyři kola před koncem základní části jediný bod náskok na deváté Uherské Hradiště, které s přehledem zvítězilo v Brumově.

Hokejisté Uherského Brodu. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Kdo z rivalů si zajistí účast v elitní osmičce? „Jsem přesvědčený, že to bez problémů zvládneme. Naše hra se postupně stabilizuje, zlepšujeme se,“ tvrdí brodský lodivod Aleš Bachánek, jehož tým ještě má duel s Brumovem k dobru. Hradišťský lodivod Zdeněk Čech také věří, že jeho tým může do playoff proklouznout. „Nesmíme se vůbec ohlížet na ostatní a dál pokračovat v posledních výkonech. Pokud se budeme vyvarovat zbytečným faulům, věřím,. Čekají nás čtyři těžké zápasy, pokusíme se získat co nejvíc bodů, a pak se podíváme na tabulku, jestli to stačilo,“ pousmál se ostřílený kouč.