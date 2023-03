Postupová matematika: Co Berany posune do čtvrtfinále? Stačit může i bod

Jedno je jisté – před posledním kolem to už zase nemají ve svých rukou. Šance na přímý postup do čtvrtfinále Chance ligy však rozhodně není mizivá, hodit se může i pouhý bod. Stačit ale nemusí ani výhra za tři body. Jak to vypadá s hokejovými Berany před 52. kolem základní části?