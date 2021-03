„Dopolední zpráva mě velice pobavila. Ještě jsem se raději jednatelů a vedení klubu ptal, jestli se neděje něco, co nevím, ale všichni se této zprávě zasmáli,“ pousmál se prezident prezídia hokejového klubu PSG Berani Zlín Jiří Korec.

„Nadále je pro nás kandidátem číslo jedna na pozici hlavního kouče pro další ročník Robert Svoboda, což schválilo představenstvo spolku. Jednáme s ním i dalšími dvěma členy realizačního týmu o prodloužení smlouvy, přičemž se ladí technické detaily smluv,“ upřesnil šéf zlínského klubu a primátor města Zlína.

Jaká je aktuálně role Petra Čajának v klubu? Nezapojí se nyní více i do řízení prvního týmu?

Manažer mládeže Valášek si vzal k sobě Jankoviče s Veselým, ke kterým se v průběhu připojily i právě hráčské osobnosti jako jsou Čajánek, Leška a Marušák. Všichni mají důvěru jak samotného spolku, tak i rady města. Do budoucna nevylučuji příchod Petra Čajánka k extraligovému týmu, ale v tuto chvíli nevím o tom, že by se chtěl na řízení prvního týmu přímo podílet, což se ale do budoucna může změnit. (úsměv)

Jak hodnotíte uplynulý ročník?

Musíme jej rozdělit na dvě roviny. Provozně ekonomicky to nebyla jednoduchá sezona, kdy právě díky přístupu hráčů a zodpovědnosti vedení, které přistoupilo ke snížení platů až o čtyřicet procent, se nám daří držet rozpočet klubu i v této nelehké době na kladné nule. Ještě jednou díky všem.

Ta sportovní je už jiná písnička, bohužel nehezká. Se sezonou nejsme spokojení a můžeme si oddechnout, že nebyla sestupová. Rozhodně se ale z ní musíme ponaučit. Současně přinesla pár kladných věcí, jako bylo zapojení mladých hráčů a zajímavých jmen z první ligy, kteří mohou zvýšit v týmu konkurenci. Současně ale musíme vyhnodnotit, co bylo příčinou tak velkého počtu zraněných klíčových hráčů. Jestli to bylo opravdu nestandardní možností přípravy a následným velkým počtem zápasů, nebo je za tím něco jiného. Rozhodně máme nyní dost času vše pořádně rozebrat a poučit se!

Fanoušek je ale hodně zklamaný, že to nevyšlo ani na předkolo, do kterého postupoval i 12. tým základní části…

To my také a dlouho jsme věřili, že v předkole, které se rozšířilo, budeme. Dosažený výsledek je neúspěch, který se ale občas přihodí i těm nejlepším celkům.

Kolikrát jste se v uplynulé sezoně dostal na hokej?

Bohužel asi jen dvakrát. Ne že bych nechtěl, ale ve zpřísněné epidemiologické situaci jsem chtěl jít příkladem, ne kázat vodu a pít víno…

Už je z vás zapálený fanoušek?

Ale já byl fanoušek vždycky, už ve svých mladých letech, dokonce jsem byl i členem fanklubu! I když člověk zestárl a posunul se dál, oblíbenost a láska ke klubu zůstává. Nemyslím si, že bych byl větší fanoušek, nyní vidím hokej z jiných úhlů pohledu a musím více racionálně uvažovat, aby byl zajištěn chod klubu.

Dá se tedy očekávat velká obměna kádru?

Dál chceme stavět na odchovancích, i proto oslovujeme i ty stávající v jiných klubech, za jakých podmínek a třeba kdy by se mohli vrátit. Nějací hráči určitě přijdou, další odejdou, ale nebude jich deset, spíše se bude jednat o jednotky. Vše vyhodnocujeme, jednání probíhají, ale konkrétní jména nyní nemůžeme prozradit.

Hovoří se o příchodu obránce Ondry Němce a útočníka Tomáše Mikúše z Karlových Varů, kariéru prý končí David Nosek. Je to pravda?

Opravdu nemohu být konkrétní. Situace nás každopádně nenechává v klidu, současně nepatříme k těm klubům, které by nyní na přestupovém trhu zběsile nakupovali. Tým nyní opět skládá hlavní trenér Robert Svoboda a vše vyhodnocuje. Každopádně to bude opět sázka na srdcaře, kteří už i nyní, v těžkých dobách, snížením svých gáží ukázali svůj charakter. I proto se velká obměna nedá očekávat.

Klub i přese všechny problémy neskončil v mínusu. Jaký rozpočet chystáte pro nacházející sezonu?

Rozpočet plánujeme podobný, jako naposledy, uvidíme ale, jak se podaří skutečně naplnit. Intenzivně jednáme se stávajícími, ale i minulými a novými partnery, aby již hokejisté nemuseli hrát za jinou částku, než jakou mají ve smlouvě. Věřím, že dostojíme závazkům, i když nikdo neví, co kvůli koronavirové epidemii bude za pár měsíců. Nikdo z nás se nechce dostat do stejné situace, jako nastala v této sezoně.

Dokáže klub přilákat nějakou velkou hvězdu nebo si to ekonomicky nemůže dovolit?

Rozpočet nemůžeme nafukovat, ekonomické zadání pro sestavení kádru je podobné jako loni. Ale pokud by se přece jen objevila totální senzace pro Zlín, úplně úžasný hráč z mnoha důvodů výhodný pro Berany, pak bychom se asi dokázali začít bavit a třeba získat peníze navíc. (úsměv) Každopádně musíme dál zůstat stát pevnýma nohama na zemi, nejsme zastánci přeplácení. Zlín stavěl a bude stavět na odchovancích se srdcem pro náš region.

Uvažujete o obnovení funkce generálního manažera?

Nyní ne, třebaže do budoucna to asi smysl má. Nyní vedou klub tři jednatelé, kteří mají rozdělené pravomoce a funguje to. Ale uvažujeme o opětovném rozdělení funkce sportovního manažera a hlavního trenéra z důvodu velkého administrativního zatížení současného kouče Roberta Svobody. Hromada papírování není pro trenéra ideální. Zde opravdu může nastat změna a vše konzultujeme napříč vedením a realizačním týmem.