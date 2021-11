„Letošní sezonu si opravdu velmi užívám, jelikož se daří jak týmu, tak i mně osobně. I přesto, že jsme odehráli velké množství těžkých zápasů, téměř vždy se nám podařilo zvítězit, díky čemuž se v současné době nacházíme v čele tabulky,“ září Zalubil.

O síle Hodonína i Boskovic se vědělo, také Ostrožané dlouhodobě patří k lepším týmům, ale že budou favority tahle prohánět, se možná až tolik nečekalo.

„To, že se nacházíme na prvním místě, mě ale příliš nepřekvapuje, jelikož podáváme kvalitní výkony, které vycházejí ze správné volby taktiky, jež určují trenéři před každým zápasem,“ myslí si Zalubil.

V Uherském Ostrohu se ale ani po výborném začátku o postupu a vyšší soutěži nemluví. V současnosti se všichni spíše soustředí na duely v krajské lize.

I když někteří hráči i fanoušci by rádi chodili na druhou ligu, rozdíl mezi třídami je markantní.

„To je spíše otázka pro vedení klubu, ale myslím si, že kdyby byla možnost zahrát si zápasy s týmy z druhé ligy, byla by to pro nás velmi dobrá zkušenost,“ myslí si.

Jakuba Zalubila vyšší soutěž láká. Podle mladého útočníka by klubu ze Slovácka druhá liga slušela. „Určitě bych to uvítal, ale taky dobře vím, že by to pro náš oddíl bylo i vzhledem k situaci ohledně covidu finančně náročnější. V budoucnu by však bylo velmi pěkné zase vidět ostrožský hokej ve druhé lize, která se zde dříve hrávala,“ je přesvědčený.

Podle produktivního hokejisty se úroveň krajské ligy po dlouhé přestávce způsobené pandemií koronavirou výrazně nezhoršila.

Kvalita je stejná jako v předešlých letech. „Naopak si myslím, že mančafty využily delší pauzy a udělaly si delší a náročnější letní přípravu, což jim pomohlo na startu krajské ligy v září,“ míní.

Navíc někteří hráči třeba i kvůli práci skončili ve druhé lize a hrají o soutěž níž. Hodonín má takových borců na soupisce víc.

„Mezi jejich hlavní přednosti patří zejména zkušenosti. Většina týmu si zahrála druhou ligu, což jde na ledě poznat. Další silnou stránkou jsou jejich přesilovky, které se dají ubránit jen s velkými obtížemi. Také Boskovice mají velmi zkušený tým, který těží zejména z důrazné hry před brankou soupeře,“ srovnává Zalubil.

Mladý útočník ale soupeře až tolik nesleduje. Stará hlavně sám o sebe, což se mu náramně vyplácí. V devíti letošních duelech se blýskl osmnácti body, když k osmi brankám přidal deset gólových přihrávek. Lepší je pouze parťák z útoku Mika, mimochodem nejproduktivnější hráč soutěže. Další spoluhráč Lukáš Zalubil je celkově šestý.

Právě na body a sehranost úderného tria Ostrožané spoléhají nejvíc. „S Víťou a Zalubem jsme si na ledě opravdu sedli,“ přitakává nejmladší člen elitního komanda.

„Již na začátku sezony jsme si s kluky řekli, že budeme hrát tak, jak nejlépe umíme. Zatím se nám to až na pár zápasů daří. Z toho plynou i vstřelené góly, ke kterým nám občas pomůže i hokejové štěstíčko,“ přidává.

Jakub Zalubil hraje hokej od dětství. Na ledě stál poprvé ve třech letech, kdy začal s bruslením. Společně s rodiči pak navštěvoval zápasy Ostrohu ještě dřív, protože za první tým nastupoval i jeho strýc. Nejen proto je hokej součástí jeho života.

I když hrával také fotbal a florbal, které v létě doplňoval tenisem na tamním kurtu, nejlépe se cítí na ledě. „Samozřejmě jsme na ulici s kamarády a současnými spoluhráči hrávali i klasický pozemák s tenisovým míčkem“ říká.

Šikovný útočník prožil celou kariéru v mateřském oddíle. Výjimkou byly tři sezony v období dorostu a juniorů, kdy kvůli nízkému počtu hráčů nastupoval ve společném týmu s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem.

Nyní nosí zase dres Ostrohu. „O případné nabídce bych samozřejmě uvažoval, avšak prioritou je v současnosti hraní za ostrožské muže,“ tvrdí.

Soupiska týmu ze Slovácka je pro soupeře hodně nečitelná. Trenér Ivan Klauda má k dispozici hned dva Zalubily, bratry Florovi, Galuškovi i Raušovi.

„Mezi ně se ale se Zalubem (Lukáš Zalubil – pozn. red.) neřadíme, jedná se tedy pouze o shodu jmen,“ vysvětluje s úsměvem obdivovatel dnes již bývalého reprezentanta Aleše Hemského a fanoušek Bostonu Bruins.