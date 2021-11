„Minulý zápas jsme doma prohráli, takže jsem to od něho pocítil. Teď mu to můžu konečně vrátit,“ radoval se jeden z hrdinů svátečního duelu.

Broďané opanovali derby, okresního rivala zdolali na jeho ledě 3:0 a zlepšili si náladu po předcházejících dvou nezdarech.

Na výhře měl Budil obří zásluhu. Dal dva góly svého týmu, taky skvěle bránil. „V kraji jsem dal v jednom zápase i více branek, ale proti Ostrohu mě to těší daleko víc,“ přiznává.

Poprvé udeřil ve 12. minutě, kdy zužitkoval přesilovou hru a ranou od modré čáry poslal hosty do vedení. „Jenom jsem to tak plácl. Myslím, že to zrovna Víťa (Mika) tečoval a spadlo to gólmanovi mezi nohy,“ popisuje vedoucí a nakonec i vítěznou trefu.

V závěru pak Budil korunoval triumf Brodu, když se při power-play soupeře z dálky trefil do prázdné domácí branky. „Na střelu jsem si věřil, protože jsem měl dost času. Mohl jsem zamířit a spadlo to tam,“ radoval se.

Kromě poctivého beka se prosadil už jenom útočník Stiksa, jenž v 56. minutě při přesilovce pěti proti třem zvýšil na 2:0.

Výtečně hrající hosté už nadějné vedení nepustili, odpor rivala zlomili třetím gólem do opuštěné klece. „Pro nás je to důležitá výhra. Od začátku sezony nehrajeme dobře. Proto jsem rád, že jsme právě v Ostrohu předvedli nejlepší výkon sezony. Hráli jsme poctivě odzadu a čekali na šance,“ uvedl.

Závěr provázely emoce. Domácí obránce Andrýsek vyfasoval dokonce trest pět minut do konce utkání, za katr po zbytečných zákrocích putovali i další borci.

„Ostroh není zvyklý prohrávat, takže bylo jasné, že souboje začne dohrávat, takže podle toho vypadal i konec. Bylo to ale derby, navíc výsledek byl dlouho těsný, vyrovnaný až do konce,“ připomíná.

Hosté to ale s přehledem ustáli, nenechali se vyprovokovat, takže je kouč Jaroslav Balaštík po vyhraném duelu oprávněně chválil.

Spolupráci s někdejším extraligovým kanonýrem si Budil nemůže vynachválit. „Za mě je to úžasný trenér,“ prohlásil. „V kabině to dokáže dobře nastavit. Umí i zařvat, namotivovat, abychom podávali lepší výkony,“ chválí bývalého reprezentanta a dvojnásobného extraligového šampiona.

Taky Broďané by nějakého úspěchu rádi dosáhli, letos ale příliš nezáří. Pokud se sezona dohraje, budou rádi za postup do play-off. „Chceme hrát nahoře,“ říká Budil.

Odchovanec Zlína kromě rodného města a Uherského Brodu nikde jinde v kariéře nehrál. Dres Beranů oblékal do juniorky, v mládeži ale hrával i in-line a právě díky němu se dostal zamířil k řece Olšavě. „Byla to pro mě jasná volba, protože chlapi jsem znal právě z mého působení v Brodě při in-line hokeji,“ vysvětluje.