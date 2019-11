Utkání bylo více než polovinu hrací doby naprosto vyrovnané. Pak se ale hosté rozstříleli a vytvořili si rozhodující náskok. Protože Velké Meziříčí nečekaně prohrálo v Blansku, dotáhl se Spartak na lídra soutěže a tým z Vysočiny už vede tabulku jenom o skóre.

„Začátek z naší strany nebyl nic moc. Dostali jsme rychlý gól a nebýt Karla Málka, který nás ještě několikrát podržel, ko ví, jak by zápas vypadal,“ poznamenal brodský obránce Miloslav Gureň. Podle něj ale už v průběhu první třetiny hosté převzali otěže zápasu a nakonec si dokráčeli pro hladkou výhru. „Pak už jsme byli lepší, dali jsme nějaké góly a kontrolovali hru. Zatím nám to šlape náramně, určitě pomohla změna trenéra a taky se povedlo doplnění kádru. A hlavně nám velice dobře chytají gólmani, to je základ. Pořád je to ale jen začátek,“ nechce dělat zkušený obránce ukvapené závěry.

Branky: 4. Vaněk, 38. Zavřel – 17. Bujáček, 32. Uhříček, 37. Hlaváč, 39. Matějka, 42. Gureň, 59. Stiksa. Uh. Brod: Málek – Mojžíš, Vaněk, Uhříček, Gureň, Budil, Tomek, Heča – Šiller, Matějka, Hlaváč, Bujáček, Klusák, Vaculín, Stiksa, Peška, Bařinka, Mikulec, Kotek. Trenér: Surý.

Uherský Ostroh – Hodonín 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Ostrožané prohráli poslední dva zápasy a proti Hodonínu se chtěli vrátit na vítěznou vlnu. Drtiči v letošní sezoně jsou jen stínem loňských šampionů, takže to neměl být neřešitelný úkol. A domácí roli favorita splnili. Vstříc tříbodovému zisku vykročili už v první třetině. Dvojice Mika, Juračka si vzájemně asistovala u gólů a domácí vedli 2:0. Na začátku prostřední části sice hosté snížili, to však byla jejich labutí píseň. Definitivně je ale zlomila až Žabčikova trefa do šatny.

„Byl to těžký zápas s velice těžkým soupeřem. Hodonín, i když se mu teď moc nedaří, má pořád hodně kvalitní tým. Sice to skončilo 6:1, ale to jen proto, že jsme v závěru dali nějaké branky. Jinak to byl vyrovnaný duel, celý zápas se bojovalo. Nám se teď dva minulé zápasy moc nepovedly, tak jsme rádi, že jsme dnes dokázali vyhrát,“ nechal se slyšet ostrožský lodivod Ivan Klauda.

Branky: 14. Mika, 16. Juračka, 38. Žabčík, 56. Petr Flora, 59. Mika, 60. Stránský – 22. Peš. Uh. Ostroh: Šurý - Žabčík, Kučera, Ševčík, Vaněk, Beneš, L. Zalubil - Mika, V. Galuška, Juračka, Stránský, Pavel Flora, L. Galuška, Petr Flora, J. Zalubil, M. Rauš. Trenéři: Klauda, Valúch.

Uničov – Uherské Hradiště 6:2 (0:0, 3:1, 3:1)

Hradišťská šňůra bez zisku bodu se protáhla už na pět zápasů. V Uničově hosté i v okleštěné sestavě a bez zraněného gólmana Oharka nezačali špatně, domácí favorit si ale nakonec přesto připsal hladkou výhru.

„První třetinu jsme dobře odbránili, soupeře jsme vůbec nepouštěli do šancí. Jenže na začátku té druhé jsme udělali zbytečné chyby v rozehrávce, které domácí zkušeně potrestali,“ připomněl hradišťský trenér Zdeněk Čech osudnou sedmiminutovku, během které jeho tým třikrát inkasoval.

„Sice jsme pak snížili, ale nakonec se projevila zkušenost hráčů Uničova, kteří prošli první ligou, když na rozdíl od nás uměli proměnit šance,“ dodal Zdeněk Čech.

Branky 22. Sršeň, 25. Čuřík, 29. Handl, 44. Žajgla, 51. Šímo, 57. Handl – 34. Burša, 55. Tischer. Uh. Hradiště: Peprník – Lažek, Kojecký, Fridrich, Řezníček, Hrabec, Tischer – A. Větříšek, Burša, Tomešek, F. Větříšek, Krátký, Forman, Kršjak, Pochylý. Trenér: Čech. (ham)

1. Velké Meziříčí 8 6 1 1 43:16 20

2. Uherský Brod 8 6 1 1 48:26 20

3. Uničov 8 5 3 0 38:26 19

4. Boskovice 8 6 0 2 45:20 18

5. Uherský Ostroh 8 5 0 3 43:19 15

6. Velká Bíteš 8 3 2 3 25:30 11

7. Břeclav 8 2 3 3 39:42 10

8. Kroměříž 8 3 1 4 27:37 10

9. Rosice 8 2 2 4 28:36 9

10. Brumov-Bylnice 8 1 3 4 23:44 9

11. Hodonín 8 2 1 5 16:27 8

12. Blansko 8 2 2 4 24:35 8

13. Březina 8 2 0 6 24:40 6

14. Uherské Hradiště 8 1 1 6 20:45 5

Ostrožané dnes v derby přivítají Brod



Uherský Ostroh – Tradiční derby mezi domácí Ostrohem a hosty z Uherského Brodu bude dnes od 17 hodin hostit zimní stadion v Uherském Ostrohu. „Původně se mělo hrát až v sobotu v Brodě, soupeř ale vyhověl naší žádosti, aby se hrálo v pátek u nás,“ ocenil ostrožský trenér Ivan Klauda. O víkendu totiž v Ostrohu pořádá dobročinnou akci Den sportu a světel života proti rakovině. Od zápasu očekává dramaticou bitvu. „Broďanům se daří, bude to náročné utkání. Věřím ale, že nás výhra nad Hodonínem vrátila zpátky na vítěznou vlnu a před našimi fanoušky to potvrdíme,“ přeje si Ivan Klauda. V úspěch ale věří i opora zadních řad Uherského Brodu Miloslav Gureň. „Na zápas se velice těším. Derby vždycky mají výbornou atmosféru, oba týmy jsou ve formě, určitě to bude pěkný zápas. A doufám, že s vítězným koncem pro nás,“ pousmál se obránce se zkušenostmi z NHL i KHL. (ham)