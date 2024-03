Těšili se na poslední zápasy sezony, závěrečný boj o třetí místo. Hokejisté Uherského Brodu ale v Krajské lize jižní Moravy a Zlína dostali bronzové medaile grátis. Soupeř z Břeclavi totiž sezonu předčasně odpískal, kvůli velké marodce sérii zrušil.

Hokejisté Uherského Brodu skončili v letošním ročníku Krajské ligy jižní Moravy a Zlína třetí. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jsme zklamaní. Po dlouhé době se nán podařilo uhrát nějaký slušný výsledek, dostat se až do semifinále. I když jsme s Kroměříží vypadli, o třetí místo jsme si chtěli zahrát. Je velká škoda, že to dopadlo takto,“ posteskl si šéf klubu HC Spartak Uherský Brod a jeden z trenérů týmu Miloslav Gureň.

Celek ze Slovácka se po vyřazení v semifinále dál normálně chystal na souboje o bronz.

Místo úvodního středečního utkání si ale ve čtvrtek naposledy zatrénuje, zakončí sezonu.

Břeclav totiž po náročné pětizápasové sérii s Prostějovem nedala dohromady dostatečný počet hráčů. Je rozbitá, kvůli nemocem a rozsáhlé marodce souboj sérii o třetí místo v předstihu vzdala.

Broďané tak jako lépe postavený tým po základní části z poražených semifinalistů berou bronz.

„Jsme samozřejmě spokojení. Asi po deseti letech jsme došli až do semifinále, hlavně play-off diváky chytlo, takže je to pro nás úspěch. Letošní ročník hodnotím pozitivně, co však bude dál, nevím, protože s kluky jsem se o další sezoně ještě nebavil,“ přiznává Gureň.

Moc velkých změn se ale ve Spartaku nedá očekávat.

I v Břeclavi se mohou chvíli plácat po ramenou.

Lvi po nepříliš vydařené základní části nakonec končí čtvrtí, což před vyřazovacími boji moc lidí nečekalo.

„Nemáme se za co stydět. Vyřadili jsme Uherský Ostroh, s Prostějovem, který měl o čtyřicet bodů víc než my, jsme hráli na pět zápasů. Soupeř se na nás musel připravit, což o něčem svědčí. Klukům jsem moc poděkoval,“ prohlásil trenér Břeclavi Michal Kuba.

Ten byl s výkonem svých svěřenců v play-off spokojený. „Od mého prosincového příchodu k mužstvu udělali kluci obrovský pokrok. Nabrali spoustu zkušeností, na kterých můžeme stavět. V budoucnu to bude určitě jenom lepší,“ věří.

Finálová série mezi Prostějovem a Kroměříží startuje ve středu v osmnáct hodin.