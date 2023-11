Bobři uctí Čechmánkovu památku při utkání se Šumperkem, smutní i Vsetín

Valašsko se zahalilo do černých barev, hokejový region pláče. Ve věku 52 let zemřel Roman Čechmánek. Někdejší vynikající brankář v minulosti pomohl Vsetínu k postupu do nejvyšší soutěže a k pěti mistrovským titulům. Na Lapači se stal legendou. Později jako trenér působil také ve Valašském Meziříčí.

Roman Čechmánek v minulosti působil v Hodoníně jako brankář i trenér. | Foto: SHKM Baník Hodonín