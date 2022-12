„Pro mě je to obrovské zklamání a až nedůstojné,“ říká třiačtyřicetiletý člen prestižního Klubu hokejových střelců deníku Sport a trenér hokejistů Uherského Brodu.

Když se před posledním domácím zápasem Krajské ligy jižní Moravy a Zlína s Brumovem dívali společně s asistentem Surým na tabulku Chance ligy, zjistili, že Berani po sérii nezdarů bojují o předkolo play-off. „Smutný pohled,“ poznamenal Balaštík.

Ještě v září 2019 byl členem realizačního týmu Zlína. Coby mentor měl na starosti individuální přístup k hráčům.

Po pár měsících ale v klubu skončil. Díky své práci hráčského agenta a vyhledávače talentů má ale o dění v Baťově městě stále dobrý přehled.

V pracovním kontaktu je i s novým generálním manažerem Hamrlou, kterého zná od čtrnácti let. „Snaží se tým oživit, pomoct mu, a tak spolu diskutujeme o nějakých jménech,“ potvrzuje Balaštík.

Podle trojnásobného krále extraligových střelců může za současné zlínské trápení nevhodně poskládaný mančaft. „Není to vyvážené mezi technickými hráči a bojovníky,“ myslí si.

Také bývalý hráč finské Hämeenlinny, švédského HV 71 nebo Columbusu Blue Jackets čekal, že se dá mančaft po sestupu do první ligy do kupy a zvedne se, což se ale doposud nestalo.

„Bohužel adaptace je dávno pryč. Výsledky jsou odrazem toho, jak je tým poskládaný, jak byl vedený a jak hraje,“ míní.

Kdo naopak letos září, je Filip Chytil. Kroměřížský rodák prožívá v NHL vydařené období, New Yorku Rangers pomáhá ve východní konferenci sbírat body, držet pozice pro play-off.

„Filip má výbornou sezonu. Jsme rádi, že konečně udělal ten důležitý krok. Odměnou mu je důvěra trenéra i čas na ledě. Šanci si podle mě zaslouží,“ je přesvědčený.

Kromě Chytila se Balaštík ve sportovní agentuře Alvo Sports management stará především o mladé hráče z extraligy a nižších soutěží. „Všechno jsou to kluci kolem osmnácti, dvaceti let a mladší, co nastupují za juniorku a dorost,“ informuje.

Díky své práci je často k vidění při zápasech mládeže. Na děti dohlíží i v rodném Uherském Hradišti, kde je součástí projektu Sporťák. Chlapce a dívky z mateřských škol učí společně s kolegy Komrskovou, Šturmou a Svobodou základy gymnastiky, tenisu, fotbalu i ledního hokeje.

Aby se nenudil, po večer se věnuje hokejistům Uherského Brodu, které vede v Krajské lize jižní Moravy a Zlínska. „S kluky mě to baví, jezdím si tam dobíjet baterky, ale někdy jsou to větší nervy než v extralize,“ směje se.

Ambice coby kouč nemá. Nyní vlastní licenci B, vyšší si zatím dělat nechce. „Ale nikdy nevíte, co se může stát, takže to nechávám otevřené,“ říká.

Vánoce prožil doma s rodinou. Společně s dcerami se díval na pohádky, o svátcích navštívil známé, obešel kamarády. „Společně si to užijeme. Odpočineme si a načerpáme síly,“ plánoval.

Ležet na gauči vydrží jen chvíli, ani přecpávat cukrovím se nemíní. Hlídat se ale nemusí. I po konci kariéry se udržuje v kondici, snaží se žít zdravě. „Ale nijak zvlášť to nehrotím,“ dodává závěrem.