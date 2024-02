Celek ze Slovácka doplatil v krátké sérii na absence hráčů, nedisciplinovanost. V prvním utkání vyfasovali sedm dvouminutových trestů, v domácí odvetě dokonce osm. Páteční duel navíc nedohrál Řezníček, který putoval ve 29. minutě po ostřejším zákroku do šatny.

Sudí byli na Uherské Hradiště přísní i dál, Hanáci ale žádnou pomoc arbitrů nepotřebovali. Byli úplně někde jinde.

„Rozhodčí to až tolik nezvládli, ale jejich výkon nechci hodnotit. Kluci strašně moc chtěli, bojovali, z přemíry snahy ale kolikrát často faulovali. Zápas jsme si pokazili vyloučeními ve druhé třetině. Náš tým nemůže hrát oslabení. Museli bychom být kompletní, abychom něco uhráli,“ ví dobře Uherek.

Jeho tým vzdoroval favoritovi téměř celou třetinu. Pak se ale dvakrát za sebou prosadil Pěcha a Prostějov se uklidnil.

I když Witoš v oslabení snížil na 1:2, Houdek se Zabloudilem v dlouhé početní výhodě překonali gólmana Jakubčíka a bylo hotovo. V prostřední části se ještě dvakrát trefil hostující Čuřík, jednou skóroval Fiala.

Zdroj: Libor Kopl

Za domácí oslavil branku obránce Fridrich. Gól do sítě Prostějova si vychutnal, do hlediště posílal polibky, v pohodě hrající Hanáci ale utkání v klidu dovedli k povinné výhře.

„Jelikož jsme šli do play-off z prvního místa, chtěli jsme sérii zvládnout co nejrychleji, což se nám podařilo. Jsme rádi, že jsme prokázali svoji kvalitu a oba zápasy uhráli s přehledem. Hlavní je, že se nikdo nezranil,“ pronesl kouč Prostějova Michal Janeček.

Hosté si i bez pěti hráčů s chutí zahráli, dobře zatrénovali a vyzkoušeli přesilovky. V početní výhodě skórovali hned čtyřikrát. „Zápas jsme brali vážně. Nic jsme nepodcenili. Nebylo to tak, že bychom se šetřili, jenom to odklouzali. Každý soupeř má nějakou sílu,“ uvedl Janeček.

Při pohledu na soupisku ale bylo všem jasné, že rozbité Uherské Hradiště nemůže týmu nabitému někdejšími extraligovými hráči konkurovat.

Rozložení sil jasně demonstroval už první zápas, který Hanáci ovládli 14:3.

„Zranili se nám hráči, neměli jsme možnost tam jet v plné síle. Navíc jsme faulovali a často hráli v oslabení, což soupeř trestal, přesilovky měl perfektní. Prostějov má zkušený tým, v těchto situacích si ví rady,“ uvedl Uherek.

Stejné to bylo i v odvetě, jejíž závěr zpestřila bitka domácího Kopáče s hostujícím Korhoněm. V pěstním souboji sice uspěl zadák Uherského Hradiště, celkově ale měli navrch Hanáci, kteří už vyhlížejí semifinále.

Zdroj: Libor Kopl

Slovácký celek má po sezoně. „Nějakým způsobem jsme se nastartovali, posbírali sedmnáct bodů a dostali se do play-off. Nakonec sice přišly facky, ale chtěli jsme hrát hokej,“ uvedl Uherek.

Tým převzal na začátku listopadu a z poslední příčky jej dostat na osmé místo.

Na víc ale letos Tischer a spol. neměli.

„Nelituji toho, že jsem to vzal, byla to pro mě cenná zkušenost, ale co bude dál, nevím. Mančaft se potřebuje posílit, doplnit, bez koncepce to asi nepůjde,“ ví dobře Uherek.

Zatímco v Uherském Hradiště mají dost času na přemýšlení o budoucnosti, Hanáci si dál jdou za svým cílem, postupem do druhé ligy.

„Prostějov má nejzkušenější tým v soutěži. Korhoň, Zabloudil nebo Čuřík hrávali prim v extralize. Kroměříž má ale tým dobře poskládaný, má tam i mladší hráče, takže to bude zajímavé až do konce,“ míní Uherek.

Zatímco Uherské Hradiště je ze hry venku, další dva týmy ze Slovácka živí šanci na úspěch. Uherský Brod doma přehrál Blansko 5:2 a těší se na semifinále.

Vyřazení odvrátil Uherský Ostroh, který přetlačil Břeclav v samostatných nájezdech a po výhře 6:5 bude hrát v neděli doma o postup.

Mezi čtyřkou nejlepších je podle očekávání Kroměříž.