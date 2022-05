Jde o výsledek mnoha let práce zakladatele muzea Lukáše Fajtla a jeho rodiny, která ho v koníčku podporuje. „Začalo to tím, že ve svých osmnácti letech jsem si pořídil prvního trabanta. Pak jsem začal sbírat další dobová auta. Ale už odmalička jsem byl dá se říct vetešník, prošmejdil jsem kdejakou skládku nebo kontejner a občas si něco donesl domů. Mnoho z těch věcí mně rodiče vyhodili, ale tam někde začala má láska ke starým věcem,“ popisuje se smíchem své začátky sběratel.

Od veteránů byl už jenom kousek k dalším historickým předmětům. „Postupně se začaly hromadit další věci, které utvářely přesný obraz toho, co nechybělo v žádné domácnosti v padesátých až devadesátých letech dvacátého století. Dnes jsme největším muzeem svého druhu v Česku. Lidé se mě často ptají, co všechno sbírám, a já jim s úsměvem odpovídám, že všechno – od špendlíků po nákladní auta,“ říká Fajtl.

K viděni je zde dobová samoobsluha, hostinec, cukrárna nebo prodejna obuvi, vše samozřejmě s původními výrobky. To ale není zdaleka všechno. Najdete zde i běžné věci denní spotřeby, různé dobové přístroje nebo vybavení tehdejších domácností – třeba kompletní obývák, kuchyni či dětský pokoj. Jen kočárků je zde na 250, a k tomu samozřejmě panenky a další hračky, které si bude generace „husákových dětí“ dobře pamatovat.

„Exponáty získávám různě po burzách, ale mám také spoustu kamarádů, kteří už mně dají kontakt na majitele, když se chce něčeho zbavit. Jde mi o to, aby dobové předměty neskončily někde ve sběrném dvoře nebo na skládce, když ještě mohou někomu udělat radost. Zdrojem jsou už i návštěvníci, kteří mě upozorní, že doma mají předmět, který by mě mohl zajímat. Sbírka se neustále rozrůstá. Dřív jsem měl po jednom kusu od určitého typu předmětu. Dnes už mám třeba vysavače stejného typu snad ve dvaceti barvách, ve kterých se tehdy vyráběly,“ podotýká sběratel.

A jaká je nejčastější věta, kterou slyší od návštěvníků? „No tak to je jasné: Jé, to jsme doma měli. Případně pak ještě Jé, to doma furt máme. Mnoho přístrojů bylo opravdu kvalitních a vydržely až do dnešní doby, takže ve spoustě domácnostech zůstaly dodnes,“ upozorňuje Fajtl.

Pokud si chcete jeho retro království prohlédnout, najdete ho na jihu Brna v Pěstitelské ulici 24, jen kousek od obchodního centra Avion Shopping Park na opačném břehu řeky Svratky. Otevřeno tu mají v sezoně, tedy od dubna do října, každý víkend od 10 do 18 hodin.