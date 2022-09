U jaké skupiny byl tedy zaznamenán největší nárůst zájmu o deskové a hry?

Možná trochu překvapivě byl největší nárůst zájmu o hry zaznamenán u žen. Ve facebookové skupině, kterou v Albi spravuji a která se nazývá Hry nás baví, jsou ze 60 až 70 % ženy ve věku přibližně mezi 25 – 40 lety. Ve skupině Deskovky pro tři bratry, kterou vede moje kamarádka Radka Mužíková, jsou tyto čísla ještě větší. Dalo by se proto říct, že v v období pandemie a po ní se nám tady objevilo zcela nové jádro naší komunity. Podle mých poznatků se jedná hlavně o ženy, které chtějí tento druh zábavy předat dětem, primárně tedy maminky a vychovatelky. Je třeba také zmínit, že mnoho lidí žije v takovém deskoherním nevyváženém partnerství, kdy jeden z páru je do tohoto hobby hodně ponořený a snaží se hrami zaujmout také svůj protějšek. Díky tomu se během pandemie dostali ke hrám i lidé, kteří do té doby s koníčkem svého partnera neměli co do činění.

K tomu největšímu nárůstu tedy došlo v uzavřených skupinách, jako jsou rodiny, či spolubydlící?

Je to tak. Čím vice byla rodina stlačená do menšího prostoru, tím víc tam logicky vznikala potřeba nějaké interakce. Ty klasické herní skupiny, které spolu jinak hráli po celý rok, se rozpadly, jelikož se logicky nemohly stýkat. Naopak ta molekulární část společnosti se více zcelila a začala společně hrát deskové hry.

V době pandemie došlo k obrovskému nárůstu nakupování přes e-shopy a deskoherní obchody nebyly výjimkou. Poptávka po hrách doslova vystřelila raketově vzhůru. V tomto období se také objevily některá nová vydavatelství a i malé podniky na deskoherním trhu někdy dokonce zdvojnásobily nebo až ztrojnásobily svůj obrat.

O jaké hry byl v době pandemie největší zájem?

Na to není úplně lehké odpovědět, protože je třeba zvážit, zda-li prodej určitých her zapříčinila samotná pandemie, nebo v tomto směru došlo pouze ke schodě náhod a určité hry si hráči chtěli zahrát ještě před ní. Každopádně nejvíce se asi jednalo o hry z kategorie tzv. Family+, tedy rodinné hry, které ovšem nejsou nutně úplně jednoduché na zahrání. Od Albi se jedná například o hru Parky, kde hráč navštěvuje známe rezervace v Severní Americe. Designově velice povedená hra, která zaujme jak děti, tak starší a mnohdy i zkušenější hráče.

ParkyZdroj: se svolením společnosti Albi



Myslíte si, že zájem o hry bude stále narůstat, nebo že se momentálně jedná o jednorázovou epizodu a v blízké budoucnosti se trh spíše opět zklidní?

Nějaký pokles samozřejmě očekávat lze, ale budoucí generace už bude mít s hraním deskových her zkušenost. Říká se, že kdybychom nyní stát rozdělili na třetiny, tak 2/3 nebudou vůbec tušit, co to deskovky jsou a skutečná komunita se pak bude rekrutovat z toho zbytku. Jelikož je ale v tomto odvětví zaznamenán velký nárůst u rodin a dětí, tak si myslím, že mladá generace u tohoto koníčku už zůstane a bude mu i nadále holdovat.

Co byste doporučil lidem, kteří by si chtěli hry zahrát, ale nemají s kým nebo kde?

Určitě je dobré navštívit nějaké deskoherní akce, kde lze načerpat příslušnou inspiraci. Jednou takovou akcí teď bude Albi Game Day, který se bude konat 10. a 11. září v Klášteře minoritů na Starém Městě pražském. Půjde si zde vyzkoušet nové i dříve vydané hry a budou zde lidé, kteří vás podrobně zasvětí do pravidel. Zároveň se zde určitě potkáte s dalšími hráči, co na tom budou podobně jako vy. Mimo jiné zde určitě načerpáte určité zkušenosti a znalosti, které následně budete moci přinést do vaší komunity a zbourat tak určité překážky, které vám eventuálně v hraní momentálně brání. Rozhodně je také dobré zkusit napsat do různých facebookových skupin spojených s místem, kde žijete. Určitě budou mnozí až překvapení, kolik hráčů se v jejich okolí vlastně pohybuje.

Pomalými krůčky se najednou z herní skupiny o 5 lidech může zničehonic stát klub až o 20 členech. Kdyby se někomu podařilo něco takového uskutečnit, tak se následně celá skupina může zaregistrovat do našeho Albi klubu deskovkářů, který nabízí mnoho výhod. Tyto skupiny například budou mít možnost získávat nové hry, pokud splní určité úkoly, nebo budou zvány na naše oficiální akce. Ale možností je hodně. Lidé mohou například přijít na HR oddělení ve svém zaměstnání a zkusit udělat deskoherní událost přímo na pracovišti. Uvidíte, že v takovém případě se minimálně ta 1/3 z herní komunity ozve a bude za to jedině ráda.

Umožnilo by Albi těmto začínajícím skupinám zapůjčit nebo by darovalo nějakou svojí hru?

Samozřejmě. Albi zapůjčuje bez poplatku hry různým herním skupinám. Pokud by došlo k tomu, že by někdo chtěl uspořádat nějakou deskoherní akci ať ve svém volném čase či na pracovišti, tak bez problému zapůjčíme jakékoliv hry. V tomto směru lidem vycházíme vstříc co jen to jde. Kdyby někdo měl například zájem dělat recenze her, ať velká média, či jenom malé začínající blogy či youtubové kanály, tak jsme ochotni hry darovat bez toho aniž bychom se do finálního výsledku nějak vměšovali. Stačí, když z toho bude nějaký mediální výstup, pak jsme s tím naprosto v pořádku. Podpora deskoherní komunity je pro nás nesmírně důležitá. Proto také zcela zdarma nabízíme výměnu nebo doplnění jakéhokoliv komponentu k našim hrám, které lidí v průběhu hraní zničili, nebo ztratili. V tomto směru mě stačí jakýmkoliv způsobem kontaktovat a já se o náhradu rád postarám.

Na Albi Game Day budete také prezentovat nové hry. Můžete říct o jaké se bude jednat.

Bohužel ne. V tomto směru si rádi zachováváme určitý prvek tajemství a následně představíme všechno najednou. Ovšem mohu vám slíbit, že se je rozhodně na co těšit. Letos budeme představovat 15 her a některá rozšíření.

Zdroj: Youtube

Každopádně Albi již před nějakou dobou vydalo ediční plán s již dříve oznámenými hrami. Jednou z nich bude také Jan Žižka, která vznikla jako samostatný projekt ke stejnojmennému filmu Petra Jákla. Můžete říct, jak hra bude vypadat a o co v ní vlastně půjde?

Jedná se o rodinnou hru volně navazující na filmovou předlohu. Vyvíjí ji pro nás Time Slug Studio, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a která pro nás již dříve vyvíjela například hru Terra Futura nebo Balada. Ve hře se hráči zhostí role jednoho z kapitánů a budou se svojí družinou plnit různé výzvy na herní mapě. Titul Jan Žižka nabídne sandboxovou mechaniku (otevřený svět s možností kreativní úpravy herního prostředí – pozn. red.) postavenou na hodu kostkou. Nebude se jednat o nijak herně náročnou hru a krom fanoušků filmu si ji budou moci zahrát i nepravidelní či začínající hráči.

Vizualizační foto ke hře Jan Žižka, zrod vojevůdceZdroj: se svolením společnosti Albi



Další hodně očekávanou hrou vydávanou Albi bude Frosthaven. Jedná se o pokračování ke Gloomhavenu, jedné z nejúspěšnějších deskových her všech dob. Její vydání bylo ale už několikrát oddáleno. Proč tomu tak bylo a v čem se bude Frosthaven lišit oproti Gloomhavenu?

Těch faktoru, proč došlo ke zpoždění, bylo několik a ani zdaleka za všechny nemohlo Albi. Vzhledem k tomu, že je Frosthavenu obrovskou hrou, tak je také enormně složitá na překlad. Produkční čas, který mu věnujeme, je tak obdobně velký. S velikostí se váže další problém a to výroba a samotná doprava. Bohužel tedy nemůžeme nijak ovlivnit, pokud dojde ke zpoždění u výrobce. Samotná hra bude mít okolo 15 kilogramů, tedy podstatně více, než co měl Gloomhaven. Podle popisku ke kampani na Kickstarteru se jedná o naprostý opus magnum. Příběh by měl být delší a epičnější. Co se týká mechaniky, tak ta zůstane stejná jako u Gloomhavenu s tou výjimkou, že půjde dále budovat a rozšiřovat hlavní sídlo, ze kterého hráči budou vyrážet na výpravy po okolí. Vyzkoušet si Frosthaven půjde na Albi Game Day, kde vás s ním kolegové blíže seznámí a představí pravidla.

FrosthavenZdroj: se svolením společnosti Albi

Albi přišlo s předplatným systémem Albi exclusive. O co se vlastně jedná?

Na tento rok bylo připraveno 12 her, jedna na každý měsíc, které šlo za výhodnou cenu získat exkluzivně pouze v našem vydavatelství. Předplatné šlo udělat na šest měsíců a sleva na jednotlivé hry byla 30 %, jinak šlo ale hry sehnat i zvlášť s menší slevou. Zatímco dnešní trh funguje na prodeji nových a moderních her, některé kusy z Albi exclusive vyšly již dříve, ale v nedostatečném nákladu, proto jsme se rozhodli je vydat znovu. Jednalo se totiž o velmi dobré tituly, ovšem s tím, že se na trhu poprvé objevily třeba už i před pěti lety. Primární myšlenka bylo oživit zájem o starší hry a zároveň podpořit exkluzivně náš e-shop. Na Albi exclusive jsme ovšem zaznamenali také některé negativní ohlasy, hlavně pak ze strany menších specializovaných obchodů se zájmem o naše zboží. Tu kritiku jsme přijali a rozhodli se s tím něco dělat. Nyní můžu říct, že se více dozvíte právě na Albi Game Day, kde představíme budoucnost celé této značky.

Co je momentálně ve světovém vývoji her oblíbeným designovým prvkem? Nelze si například nevšimnout, že v poslední době jsou hodně oblíbené hry se zvířecí tematikou jako Kaskádie, Na Křídlech, Arc Nova a další.

V deskovkách jsou trendy jako v jakémkoliv jiném odvětví. A ano, jeden přijde s něčím úspěšným a hned se toho chytnou další. Já bych to připodobnil třeba ke knižnímu trhu. Vydá se úspěšná severská detektivka a najednou se obdobných knih na pultech objeví několik dalších. U dnešních deskových her lze sledovat trend v tom, že se tematicky snaží více přiblížit lidem a reálnému prostředí. Dříve byly deskové hry spojovány hlavně s fantasy a sci-fi, ale to už dnes není pravda. Sám jste zmínil zvířátkové hry, to s tím určitě souvisí, každopádně když si vezmeme již dříve zmíněnou hru Parky, tak ta funguje na obdobném principu – vývojář se jednoduše nechal inspirovat svým okolím a vytvořil hru o turismu po severoamerických rezervacích. Autorka hry Na křídlech Elizabeth Hargrave teď například chystá hru o domestikaci lišek a vychází z reálného výzkumu na Sibiři. To je pro mě osobně extrémní téma, které bych si dříve v deskoherní podobě vůbec nedokázal představit.

Jedním z fenoménů poslední doby je také digitalizace deskových her. Jak na to nahlížíte? Myslíte, že se jedná spíše o pozitivum, nebo digitální verze jednou způsobí úpadek tradičního „hraní u stolu?“

Tuhle otázku si pokládá celá herní komunita a štěpí ji na tábor zastánců a naprostých odpůrců digitalizace deskových her. Já osobně patřím do tábora zastánců. Myslím si, že to je budoucnost a že koexistence mezi deskoherním a videoherním trhem je velice prospěšná. Jedna z výhod digitálních verzí her je, že naprosto eliminuje čas strávený její přípravou a zbyde tak více času na samotné hraní. Dalším velkým pozitivem může být, že si lidé hru nejdříve v digitální formě vyzkouší a následně si koupí její reálnou kopii. Negativem ale třeba může být například samotná nechuť ke hraní společenských her u počítače. Spoustu lidí hraje proto, aby se reálně socializovali. Myslím si, že než samotná digitalizace je problematičtější fúze deskové hry s digitálními prvky. Konkrétně teď mluvím o hrách, které vyžadují mobilní aplikace. Pokud totiž v budoucnu podpora dané aplikace zanikne, tak se ze hry stane pouze drahá sada herních komponentů.

Co byste doporučil začínajícím vývojářům, nebo lidem co mají námět na hru? Jak vlastně začít?

Doporučil bych jim hlavně, aby hodně hráli, to je přeci jenom naprostý základ. Každý začínající vývojář by měl nejlépe začít od malých projektů, například jenom u karetních her a klidně se nebát trochu kopírovat již ověřené tituly a mechaniky. Úplně v pořádku je si zprvu vyvíjet jenom takříkajíc „do šuplíku.“ Jedním z takových nejčastějších omylů je, že si člověk zahraje jednu hru a řekne si, že by to vymyslel lépe. Často se totiž stává, že takovýto lidé už znovu objevují Ameriku a vydavatel jim pak řekne „Je nám líto, že jste na tom strávil tolik času, ale něco podobného už existuje a nám se to nelíbí.“ Pokud už člověk bude mít hotový alespoň nějaký základním koncept, tak by se neměl bát napřímo oslovit vydavatele, který zároveň i hry sám vyvíjí. Ta vstřícnost tam je, minimálně tedy u nás v Albi. Nelze samozřejmě předpokládat, že na tom jde hned zbohatnout, ale rozhodně se může jednat o příjemný vedlejší zdroj příjmu. Většinou se hra monetizuje tak, že na začátku je jednorázová finanční odměna a po vykoupení prvního nákladu a dotisku se už vývojáři dává odměna za každý další prodaný kus.

Pro začínající vývojáře Albi vytvořilo reality show Den deskovek. O co v ní jde?

Show Den deskovek má sloužit k tomu, aby se jistým způsobem zničila bariéra mezi vydavatelem a začínajícím vývojářem. Teď v říjnu už bude probíhat druhá řada, ovšem registrace na ní skončila již na konci května. Třetí řadu ale snad uskutečníme také. Kdokoliv nám může zaslat svůj designový nápad na hru a pokud ho vybereme, tak se dostane před porotce, kde ho napřímo odprezentuje a obhájí. V dalším užším výběru pak o nejlepším projektu hlasují sami diváci přes internetové hlasování a pokud vyhraje, tak mu Albi garantuje, že hru vydá.