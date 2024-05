Na Bělince před letošní sezonou pomýšlely na lepší výsledky i konečné umístění, sezona přinesla spíše kolísavé výkony, rozpaky. „Od některých opor jsem čekala daleko víc,“ opakuje Fleková.

„Jediný standard si držela snad jenom brankářka Žáková, další holky střídaly lepší zápasy s horšími. Nedokázaly si udržet výkonnost, formu,“ mrzí kunovickou trenérku.

1. házenkářská liga žen, 22. kolo -

SHK KUNOVICE – JISKRA OTROKOVICE 24:27 (14:12)

Nejvíce branek: Fiurášková 6/2, Tvrdoňová a Zámečníková 5 – Žůrková a Lapčíková 6, Dufková 4, Bergerová a Divílková 3. Rozhodčí: Pernička, Tůma. Vyloučení: 6:4. Červená karta: Trachtulcová (Kunovice). Sedmimetrové hody: 4/3 – 6/3. Diváci: 81.

Výhrady měly nejenom k výkonům, ale i k přístupu svěřenkyň.

„Já asi některé věci jako bývalá hráčka nepochopím,“ říká smutně. „Podle mě když se něco trénuje, tak by se to mělo nějak projevit i na palubovce. U nás se to tak ale neděje. Přijde mi, že jak se holky vyspí, tak hrají, což mě strašně moc ubíjí.

Přijde mi, že tréninky přicházejí vniveč,“ přidává zklamaně.

Kunovické házenkářky doplatily i na úzký kádr. Tým častokrát doplňovaly dorostenky, které toho měly při náročném programu dost.

Problém s nedostatkem hráček ale řeší většina týmů ženské první ligy.

„Mě mrzí, že si děvčata plánují dovolenou i na sezonu. Přitom vědí, že je nás málo,“ nechápe Fleková.

„Na druhé straně nechci jim křivdit. K povinnostem přistupovaly slušně, snažily se a zdaleka ne všechno bylo špatně,“ ví dobře bývalá reprezentantka.

Slovácký celek měl před závěrečným duelem jistou sedmou pozici. Polepšit si nemohl, ani klesnout za rivala nemohl.

Diváci viděli rušnou házenou. Hrálo se v tempu, v nasazení, ale s řadou nepřesností, chyb a ztrát.

Kunovice po většinu první půle držely náskok, o poločase vedly o dvě branky. Jiskra sice výsledek po přestávce otočila, domácí děvčata si ale vzala vedení zase zpět.

Slovácko B z anglického týdne vytěžilo sedm bodů, s Uničovem hrálo bez branek

Napínavé střetnutí vygradovalo v závěrečné čtvrthodině. Otrokovice zvládly koncovku dramatického duelu lépe, soupeři odskočily a připsaly si skalp krajského rivala.

„Padesát minut bylo dobrých, závěr nám nevyšel,“ posteskla si Fleková.

„Zápas se zlomil v posledních deseti minutách. Holky to asi psychicky nezvládly. Nemohu jim upřít snahu, bojovaly, hrály naplno, ale bohužel jsme neproměňovaly vyložené šance a nepochopily, že soupeř hraje jenom na pivot a nic jiného neumí, což je špatně, ale zase se na utkání nevybodly tak jako v Hostivicích,“ uvedla Fleková.

Legendární házenkářka by měla u týmu setrvat i pro příští ročník. Na změny je ale čas.

Jisté je, že končí brankářka Žáková, pokračovat z různých důvodů zřejmě nebudou ani Knotová, Popelková či Fiurášková. „Některé holky nám oznámily, že končí, ale třeba si to některé z nich rozmyslí. Nyní mají volno. Odpočinou si a třeba zjistí, že jim házená a parta chybí,“ dodává Fleková.