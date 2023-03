I. házenkářská liga žen, dohrávka 11. kola -

SHK KUNOVICE – LIONS HOSTIVICE 39:21 (21:9)

Nejvíce branek: Fleková 8, Zálešáková 6, Kutálková, Machálková a Polášková 4 – Novotná 9/1, Linhartová a Škvorová 3. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Vyloučení: 2:3. Sedmimetrové hody: 4/3 – 4/4. Diváci: 120.

„Jelikož před námi se hrála žákovská liga, rodiče děvčat zůstaly i na nás. Byla plná hala, opravdu krásná atmosféra. Jsem ráda, že se holky lidem odvděčily a odehrály perfektní utkání,“ pochvaluje si trenérka Kunovic Lenka Fleková.

Přitom poslední domácí duel Moravankám herně příliš nevyšel, body zachraňovaly až v závěru. Tentokrát ale měly klid daleko dřív a mohly bavit nejen sebe, ale i diváky.

„Čekala jsem těžké utkání, protože jsem po minulém týdnu nevěděla, co od holek čekat. Vzaly to ale zodpovědně a a jedna vedle druhé hrály skvěle a podle toho to i na palubovce vypadalo,“ říká Fleková.

Začátek byl sice vyrovnaný, ale druhá polovina úvodní části jednoznačně patřila domácímu týmu.

Kunovice povolily Hostivicím za patnáct minut jenom tři branky a do šatny si s sebou nesly luxusní náskok 21:9.

„Soupeř hrál opravdu dobře a rychle. Nezachytaly mu však brankářky. Naše holky ale držely s hostujícím družstvem krok. Navíc jsme hodně střídaly, takže tempo bylo opravdu vysoké. Výborně zahrály dorostenky, takže v sestavě nebyla žádná slabina. Nemusely jsme se bát někoho vystřídat,“ dodává Fleková.

Kunovické házenkářky po změně stran držely postupně navyšovaly vedení, na palubovce kralovaly. V dohrávce si nakonec připsaly jasnou výhrou o osmnáct branek.

Slušnou formu se pokusí potvrdit i příští neděli na západě Čech, kde vyzvou třetí Kynžvart.