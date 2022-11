„Víme, že to není příliš populární, protože všechna děvčata i chlapci radši dávají branky než se bijí, ale je potřeba umět i bránit,“ říká s úsměvem zkušený jednašedesátiletý kouč Jiří Mika.

Po krátké rozcvičce přišly na řadu hry a různá cvičení. „V moderní házené je strašně důležité ubránit soupeře, jít do rychlého protiútoku a dát jednoduchou branku. Právě agresivitu, dynamiku a rychlý přechod budeme chtít do těch holek dostat,“ říká Kristýna Mika.

Bývalá křídelnice Veselí nad Moravou, Zlína či francouzského Achenheimu Truchtersheimu se do Kunovic vrátila po dlouhých patnácti letech, aby vypomohla svému tchánovi, známému odborníkovi. „Je to pro mě trošku nostalgie, protože jsem tady nastupovala s děvčaty z Uherského Hradiště. Teď jsem tady pro to, abych mladým a nadějným házenkářkám předala nějaké své zkušenosti ze zahraničního angažmá či reprezentace. Jsem ráda, že mohu pomoct a alespoň trochu přispět k jejich rozvoji,“ říká Mika, rozená Salčáková.

Házenkářky Kunovic bez problémů zdolaly předposlední Olomouc a jsou dál třetí

Dívčí krajský výběr Zlínska se v letošní sezoně sešel již podruhé. První trénink absolvovala šikovná děvčata ročníku 2008 a mladší v Otrokovicích, ve středu se připravovala na Slovácku.

Mika měl k dispozici osmadvacet hráček včetně pěti brankářek. Svazoví činovníci si je vypůjčili jen ze čtyř klubů. Děvčata byla ze Zlína, Zubří, Otrokovic a Kunovic. „V minulosti jsem pracoval hlavně s chlapci, takže nemám úplný přehled o všech holkách v kraji, členské základně, ale určitě se mezi nimi najdou hráčky, které se mohou v budoucnu dostat hodně daleko a jistě se z nich stanou výborné házenkářky,“ věří Mika.

Nejlepší děvčata pak mají možnost dostat se do reprezentačního výběru kadetek, objevit se mohou v tréninkových centrech mládeže.

Nejlepší hráčky se příští rok představí na finálovém turnaji všech krajských výběrů, který se od 23. do 25. června koná právě na Zlínsku. Chlapci této věkové kategorie se zase představí na severu Čech.