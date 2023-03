„Sladkého mají po celý rok dost, tak jsem jim do šatny přinesla ovoce,“ přiznává s úsměvem oslavenkyně.

I. házenkářská liga žen, 16. kolo -

SHK KUNOVICE – JINDŘICHŮV HRADEC 31:29 (14:15)

Nejvíce branek: Fleková 10, Vašíčková 7, Hvozdovičová – Zahradníková 10/8, Kovářová 6, Hauserová 5. Rozhodčí: Fialová, Vychodil. Vyloučení: 4:6. Sedmimetrové hody: 2/1 – 9/8. Diváci: 88.

Po utkání už měla dobrou náladu, užívala si výhru, ale při zápase pracovaly emoce. „Zápas se musel divákům líbit, protože to bylo až do konce dramatické, ale nám na střídačce haprovaly nervy,“ říká Fleková.

Kunovické házenkářky to proti tabulkovému sousedovi neměly v žádném případě jednoduché.

„Jindřichův Hradec má velmi kvalitní tým. Všechny jeho hráčky jsou rychlé. Soupeř má výborné pivoty, dobrou obranu. I kdybychom prohrály, ostuda by to v žádném případě nebyla, protože Hradec mi opravdu velice líbil,“ chválí protivníka bývalá reprezentantka.

Slováckému celku, kterému scházela nemocná Popelková, vyšel začátek a brzy vedl 8:4. Domácí děvčata si po většinu první půle držela vedení, v závěru úvodní části ale začala kupit chyby, faulovat a po neproměněných šancích o náskok ještě do přestávky přišla.

„První půlku jsme odehrály relativně dobře. I když proti nám byla nařízena spousta sedmiček a my neházely snad ani jednu, holky hrály v klidu a dlouho vedly. Asi si ale myslely, že to půjde samo a výhra jim spadne do klína. Začaly jsme ztrácet půdu pod nohama a třást se o výsledek,“ říká Fleková.

Kunovice ale i po změně stran bojovaly, rvaly se a z přetahované o každý gól nakonec vyšly vítězně. Moravanky si ve druhé půli vzaly vedení zpět a náskok hlavně díky brankám Flekové, Vašíčkové a Hvozdovičové už nepustily.

Jihočeškám k bodům nepomohlo ani deset gólů Zahradníkové, které proměnila hned osm sedmiček.

„Holky musím za výkon i přístup pochválit. Jenom škoda, že jsme zápas nerozhodly dřív. Takto hektické a nervózní to vůbec nemuselo být,“ dodává Fleková.

Za týden se kunovické házenkářky představí v Praze, kde vyzvou Sokol Kobylisy.