Trenérka Kunovic Lenka Fleková byla po sobotním zápase právem spokojená. „Konečně jsme nastoupily v plné sestavě, což se projevilo na našem výkonu. Cheb nemá špatný tým, v sestavě má starší házenkářky nebo i hráčky z Kynžvartu, které až tolik nenastupují v MOL Lize, ale pokud bychom prohrály, byla by to už asi ostuda," ví dobře.

Slovácký celek utkání zvládl hlavně díky zlepšené obraně ve druhé půli.

1. liga v házené žen, 8. kolo -

SHK KUNOVICE - HC HVĚZDA CHEB 29:24 (12:9)

Nejvíce branek: Tvrdoňová 6/1, Fiurkášová 5/1, Popelková, Zálešáková a Machálková po 4 - Vysloužilová 10, Macháňová 6, Nejedlá 4, Buchlovská 3/1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 1/3. Sedmimetrové hody: 5/4 - 7/4. Diváci: 62.

„Děvčatům jsme se snažily vysvětlit, že zatímco ony inkasují v útoku strašně moc ran, bolí je to a hrozí zranění, naopak v obraně hrají v rukavičkách a soupeřky šetří. Jsem ráda, že si naše slova vzala k srdci a konečně bránila trošku agresivně. Ve druhé půli se na to dalo dívat. Holky plnily to, co jsme si řekly," těší Flekovou.

Kunovické házenkářky šly proti Chebu do vedení hned v úvodu střetnutí a náskok kontrolovaly po zbytek utkání. Západočešky sice v závěru první půle zásluhou střelkyně Vysloužilové snížily skóre na 9:8, domácí tým ale ještě do přestávky vedení zvýšil a měl navrch i po změně stran.

Klíčová pasáž hry přišla zřejmě od 39. do 43. minuty, kdy slovácký celek Chebu pěti brankami v řadě odskočil z 15:13 na 19:13 a zbytek utkání si v klidu pohlídal.

Zbytečná ztráta. Volejbalisté Starého Města dvakrát podlehli Kometě Brno

„Holky musím za výkon pochválit. Předvedená hra už byla dobrá, nebylo v ní tolik chyb. Taky jsem zlepšily obranu, proměňovaly šance. Snad jsme se vrátily zpátky na vítěznou vlnu a už zase budeme bodovat," přeje si Fleková.

Tým střelecky táhly Tvrdoňová s Fiuráškovou, čtyři branky si připsala dorostenka Machálková.

„V posledních zápasech nám dělá radost. I když se družstvu nedaří, nebojí se to vzít na sebe a vždycky nějaký gól dá. Navíc v posledních dvou duelech odházely sedmičky dorostenky. Minule to byla Kačka Kočí, teď Verča Machálková," chválí šikovné spojky Fleková.

Kunovické házenkářky se v příštím kole představí v Olomouci.