Na Bělince přijaly první porážku s nadhledem. „Vědu z toho neděláme. Neprohrály jsme s žádným slabým týmem, což by nás mrzelo daleko víc. Vršovice mají velice kvalitní družstvo, letos budou v tabulce hodně vysoko. Soupeř byl lepší, zaslouženě zvítězil,“ sportovně uznala kunovická trenérka Lenka Fleková.

I. házenkářská liga žen, 4. kolo -SOKOL VRŠOVICE – SHK KUNOVICE 34:28 (20:13)

Nejvíce branek: Jelínková Líbalová 7/3 , Suchomelová 6, Ferusová 5 – Zálešáková 8, Machálková 6/2, Kočí 4/1. Rozhodčí: Mošna, Vaník. Vyloučení: 2/3. Sedmimetrové hody: 6/5 - 4/3. Diváci: 50.

Bývalá reprezentační spojka Pražanky, které převzal známý trenér Jan Salač, po vzájemném duelu chválila. „Po dlouhé době jsem v první lize viděla tým, který hrál s takovou lehkostí, rychle a taky s radostí. Na soupeře se dobře dívalo. Naopak nám to tentokrát příliš nešlo. Do zápasu jsme se nedokázaly vůbec dostat, celkově to od nás bylo špatné,“ přiznává.

Kunovice měly znovu problémy se složením sestavy. Mimo hru zůstávají střelkyně Fiurášková s Popelkou.

Právě jejich absence na spojkách je znát. „Tým jsme znovu musely doplnit o dorostenky, které ale za sebou měly svůj zápas, takže to nebylo ideální. Přišlo mi, jakoby holky nevěděly, co mají hrát,“ uvedla Fleková.

Úvod zápasu byl ještě vyrovnaný. Vršovice sice Moravankám odskočily na rozdíl pěti branek, Kunovice se ale dokázaly na soupeře znovu dotáhnout. V 18. minutě byl stav nerozhodný 11:11.

Klíčové chvíle přišly až na konci první půle. Domácí tým díky pěti brankám v řadě šel do šatny s náskokem sedmi gólů.

Kunovice se po změně stran snažily, na obrat ale v oslabené sestavě neměly. Vršovice si vedení v klidu hlídaly, v jednu chvíli dokonce vedly o dvanáct branek. Slovácký celek dokázal v závěru porážku alespoň zmírnit, na Moravu odjel s prázdnou.

„Vršovice pod vedením trenéra Salače udělaly veliký kus práce. Opravdu se po minulé sezoně zlepšily, prosazovaly se střelami z dálky i po kličce na pivotovi. Při bránění jsme měli velké problémy,“ říká Fleková.

Házenkářky Kunovic nyní čeká domácí souboj s předposledními Bohunicemi. „Věřím, že se na utkání dobře připravíme a souboj zvládneme za dva body,“ přeje si Fleková.