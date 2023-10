Na Bělince ale zůstávají v klidu. „Důvodem jsou absence. Do zápasů nastupuje pouze pět žen, jedna z toho je na antibiotikách (Knotová) a druhá se zraněním kolenem (Zálešáková). Sestavu musíme doplnit o dorostenky, které ale nemůžeme strhat, protože je po nás čeká ještě své utkání," připomíná trenérka Kunovic Lenka Fleková.

„Věřím, že až se nám vrátí zraněná děvčata, holky změní přístup a bude to daleko lepší, protože absence mají vliv i na psychiku družstva. Ostatní holky se do zápasů nedokážou dostat, i se soupeři, které bychom měli porážet, máme problémy," pokračuje.

I. liga v házené žen, 5. kolo -

SHK KUNOVICE - TATRAN BOHUNICE 22:31 (11:18)

Nejvíce branek: Zálešáková 6, Polášková a Machálková 3 - Svobodová 11/2, Machalová a Smějová 5. Rozhodčí: Pernička, Králíček. Vyloučení: 5:1. Červená karta: 58. Polášková (Kunovice). Sedmimetrové hody: 3/1 - 5/4. Diváci: 50.

Bohunice sice hned v úvodu sezony přišly o trenéra Hudáka, který v klubu krátce po svém příchodu skončil, ale na Slovácku nehrály vůbec špatně a nakonec si připsaly první výhru v letošní sezoně.

„My jsme věděli, co od soupeře máme čekat. Holky byly dobře nachystané. Dokud měly sílu, tempo a výsledek celkem držely, ale celkově jsme utkání nezvládly," přiznává Fleková.

Kunovice držely s Tatranem téměř celý první poločas. I když Brňanky odskočily na rozdíl čtyř branek, soupeř výsledek zkorigoval. Bohunicím ale skvěle vyšel závěr úvodní části, do kabiny si s sebou nesly vedení 18:11.

Polešovice i bez opor slaví hodovou výhru nad Malenovicemi. Rozhodl Uherek

Domácí tým se sice snažil utkání zdramatizovat, ale na zvrat neměl. Hostující celek si v klidu vedení hlídal, hlavně díky jedenácti brankám Svobodové dokráčel k prvnímu triumfu.

„Utkání bylo celkově poklidné, na mě až moc," říká s úsměvem Fleková.

„Rozhodlo to, že soupeř chtěl daleko víc vyhrát než my. Naše holky se spokojily s tím, že nastoupily k utkání. Bojovnost z minulé sezony se vytratila. Děvčata tomu nedávají tolik, co dřív. Já však věřím tomu, že až se nám vrátí Fiurášková s Popelkovou, družstvo to nakopne, ale je možné, že se pletu," dodala závěrem.

V sobotu doma neuspěly ani starší dorostenky, které v 1. lize podlehly Olomouci 24:29.

Další zápas sehrají kunovické ženy za týden v Mostě, kde vyzvou béčko Baníku.