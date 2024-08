Na Slovácku po minulé sezoně odhodlaly k nepopulárnímu, ale zásadnímu kroku. Vedení SHK z důvodu nedostatku hráček zrušilo dorostenecké družstvo a talentované odchovankyně přesunuly do žen.

„Bylo to hodně těžké rozhodnutí, nakonec jsme se rozhodly pro nejmenší zlo,“ tvrdí Kočí.

„Bavily a diskutovali jsme o tom dlouho. Nakonec jsme to rozsekly až v posledním možném termínu. Pořád jsme věřily, že poskládáme obě družstva, ale některá děvčata nám nebyla schopná říct, jestli budou pokračovat, nebo ne. Všechno bylo nejisté, a jelikož je pro Kunovice přednější první liga žen, rozhodly jsme se zrušit dorostenky,“ vysvětluje Kočí.

„Děvčata už v minulé sezoně vypomáhala ženám, bylo to pro ně časově náročné. Spousta holek studuje, chodí do práce a do Kunovic dojíždí, takže to mají těžší s házenou skloubit,“ přidává.

Kunovické házenkářky v nové sezoně povedou právě Jarmila Kočí s Lenkou Flekovou. Bývalé parťačky v minulosti společně nosily dres Veselí nad Moravou nebo národního týmu. Nyní spolupráci obnoví. Postaví se společně na střídačku a povedou slovácký celek.

Letní přípravu se svými svěřenkyněmi začaly na konci července. O letních prázdninách trénují každý den.

„Nejprve jsme chodili do Kunovského lesa, teď jsme v hale. Holky už mají míč v ruce a pomalu se připravujeme na sezonu,“ hlásí Lenka Fleková, která tým v minulém ročníku vedla s Tomášem Wowrou. Ten v Kunovicích skončil.

Nyní bude spolupracovat s dlouholetou kamarádkou. Někdejší reprezentantky jsou zatím s přístupem děvčat i docházkou spokojené. „Účast není špatná, byť některé holky nestíhají,“ přiznává Kočí.

Kunovice mají za sebou jedno přípravné utkání. Na Bělince přehrály UP Olomouc. „O výsledek nám ale vůbec nešlo. Chtěly jsme, ať se holky proběhnou, trošku sehrají,“ říká Fleková.

První soutěžní zápas sehrají už v neděli v Žeravicích, kde je na programu první kolo Českého poháru žen.

„Vůbec nevíme, co od utkání čekat, protože máme nový tým a soupeře, který hraje druhou ligu, neznáme,“ pronesla Kočí.

„Samozřejmě nějaké informace máme. Víme, že spolupracují s Olomoucí či Otrokovicemi, ale v jakém složení nastoupí netušíme. My to ale bereme jako přípravu, byť samozřejmě budeme chtít vyhrát,“ přidává.

V Kunovicích už příliš nepočítají se službami dlouholeté brankářské opory Terezy Žákové, která ale v případě potřeby vypomůže, naskočí. „Jsme s ní ve spojení. Slíbila, že když budeme potřebovat, nastoupí,“ říká Fleková.

Podzim jistě vynechá Tvrdoňová, která bude studovat v zahraničí. Konec kariéry ohlásila Knotová, velký otazník visí nad Fiuráškovou a Popelkovou.

Naopak Polášková, Trachtulcová či Zámečníková budou pokračovat. Zbytek týmu tvoří dorostenky.