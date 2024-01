„Věděly jsme, že nás čeká těžký zápas, protože v Otrokovicích se většinou hraje proti nepříjemnému soupeři, někdy i proti rozhodčím. Ke konci nám došly síly, navíc sudí začali nesmyslně vylučovat, přišly také sedmimetrové hody. To už ale není náš problém. My jsme s výkonem družstva spokojení. Nemáme se za co stydět. Holky zápas odmakaly,“ prohlásila kunovická trenérka Lenka Fleková.

I. házenkářská liga žen, 11. kolo -

JISKRA OTROKOVICE – SHK KUNOVICE 30:24 (14:13)

Nejvíce branek: Dufková 8/1, Žůrková 6/3, Vařechová a Lapčíková 4, Juříková 3 – Zálešáková 8/1, Tvrdoňová a Fiurášková 4, Knotová 3. Rozhodčí: Fiala, Paululik. Vyloučení: 5/4. Červená karta: 57. Polášková (Kunovice). Sedmimetrové hody: 6/4 – 4/3. Diváci: 133.

Celek ze Slovácka i v okleštěné sestavě držel s rivalem krok, dlouho bojoval o body.

První poločas byl naprosto vyrovnaný, oba týmy se přetahovaly o vedení. Jiskra ale v poslední minutě první půle dvakrát udeřila a poločas vyhrála 14:13.

Kunovice se ale dál rvaly. Po změně stran skóre otočily, ve 46. minutě dokonce vedly 20:18.

Jenže pak přišla desetiminutová pasáž, kterou Otrokovice jasně opanovaly 8:2 a duel definitivně překlopily na svoji stranu.

Jiskru táhly především Žůrková s Dufkovou, dobře ale hrála o další domácí děvčata. Hostujícímu týmu na konci střetnutí došel dech, na půdě rivala nakonec padl rozdílem šesti branek.

Oba týmy mají na kontě po jedenácti kolech shodně osm bodů, jsou ve středu tabulky.

„Výsledky i umístění odpovídají tomu, na co momentálně máme. Je nás málo. I v Otrokovicích jsme doplatily na to, že dorostenky hrály současně v Písku. Pokud by tady byly, byl by to jiný zápas,“ je přesvědčená Fleková.

Slovácký celek zahájí jarní odvety za týden na palubovce druhého Bohumína. „Hlavně chci, abychom sezonu dohrály v klidu, bez zranění. Aby nás každý zápas bylo dost, což se někdy nestává,“ uvedla Fleková.

Házenkářky Kunovic po minulých úspěšných sezonách a konci některých opor vyklidily pozice v popředí tabulky, v první lize žen letos nehrají o medaile.

„Určitě máme co zlepšovat,“ souhlasí bývalá reprezentantka. „Rezervy máme v tréninkové i zápasové morálce,“ ví dobře.

Přáním nejen trenérky Flekové je skončit v letošním ročníku do pátého místa. Dobrou zprávou je výstavba nové haly, která přinese kunovickým házenkářek perfektní zázemí, lepší komfort.

