„Porážka nás samozřejmě mrzí, protože jsme byli blízko bodu, ale v závěru jsme nějakou individuální náskok přišli o vedení. Celkově to byl vyrovnaný zápas, bojovné utkání, kterému by spíše slušela remíza,“ uvedl kunovický trenér Tomáš Wowra.

Svěřenkyně i přes těsnou prohru chválil. „Všechny holky bojovaly, podaly kolektivní výkon,“ cení si.

Na připraveného soupeře to přesto nestačilo. „Jindřichův Hradec je tradiční prvoligový klub. Letos hraje nahoře, společně s Mostem se dělí o druhé místo. Je to velmi kvalitní tým s řadou šikovných děvčat v sestavě. Nemáme se za co stydět. Děvčata potvrzují vzestup naší výkonnosti. Na jaře hrajeme podstatně lépe než na podzim, kdy se nám tolik nedařilo,“ uvedl Wowra.

Jeho tým vstoupil do utkání lépe a brzy vedl 3:0. Jindřichův Hradec ale výsledek ještě v úvodní desetiminutovce srovnal a dokonce šel do vedení, které postupně navýšil až na rozdíl pěti branek.

Kunovice se ale za nepříznivého stavu zvedly, o přestávce šly oba týmy do šatny za nerozhodného stavu 15:15.

„Po změně stran se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, družstva se přetahovala ve vedení,“ říká Wowra.

Dramatická bitva vygradovala v hektickém závěru, kdy nejprve Tvrdoňová sedmým gólem v zápase přiblížila Moravanky vítězství, aby na druhé straně Březinová s Plucarovou strhly výhru na domácí stranu.

Házenkářky Kunovic čeká před reprezentační přestávkou ještě venkovní utkání v Chebu, kde se představí příští neděli.