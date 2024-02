I. házenkářská liga žen, 13. kolo: SHK KUNOVICE - TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ 37:24 (14:6)

„Holky dříve hrávaly za Velkou nad Veličkou a Veselí nad Moravou. Ani v jednom klubu ale nemají ženy, takže jsme se dohodly na výpomoci, vzájemně si vyšly vstříc. S děvčaty jsme poprvé viděly v pátek na tréninku. Pro nás bylo dobré, že jsme hrály zrovna s Velkým Meziříčím, což byl ideální soupeř na to, abychom děvčata vyzkoušely, zapracovaly je do týmu. I když některé z nich nehrály třeba pět let, holky mě překvapily. Ta dlouhá pauza nebyla na jejich výkonu patrná,“ chválí nové tváře v sestavě kunovická trenérka Lenka Feková.

Dres slováckého celku poprvé navlékly Hana Lapšanská, Kateřina Zámečníková, Tereza Trachtulcová, Karolína a Adriana Matovičovy.

Hvězdou utkání byla ale Marie Popelková, která se na konci zápasu dokonce objevovala na střední spojce. „Zápas jim vyšel opravdu perfektně. Její přehled i úspěšnost střelby byly skvělé. Jsem přesvědčená o tom, že s tímto výkonem by se neztratila v žádném ligovém týmu. Hrála opravdu fantasticky,“ vyzdvihla Fleková.

Slovácko B vyhrává, neinkasuje. Gólem Břečky zdolalo také Strání

Kunovicím ani nevadilo, že na dovolenou odcestovaly Tvrdoňová s Knotovou, šanci znovu dostaly i dorostenky Slunéčková s Machálkovou. „Holky toho ke konci měly plné brýle, protože měly za sebou svůj dopolední zápasy, ale nakonec to zvládly,“ těší Flekovou.

Slovácký celek neměl v zápase žádný problém. V úvodu střetnutí se ujal vedení, rychle se vypracoval rozhodující náskok, který postupně navyšoval.

Kunovice první poločas vyhrály rozdílem osmi branek, celý zápas si nakonec podmanily 37:24. Poslední Havlíčkův Brod si tak na první letošní výhru musí ještě počkat.

„Soupeř ale nebyl vyloženě tak špatný,“ říká Fleková. „Jejich trenér ale točí sestavu za jakéhokoliv stavu, dává šanci všem hráčkám. Pro nás to byl ideální protivník. Mohly jsme si vyzkoušet nové hráčky i své věci,“ dodává Fleková.

Další zápas sehraje slovácký celek za týden v Havlíčkově Brodě.