„Bylo to ale neprávem," tvrdí domácí trenérka Lenka Fleková. „Tento verdikt nás oslabil, holky úplně zlomil," přidává bývalá reprezentantka.

I. liga v házené žen, 7. kolo - SHK KUNOVICE - HÁZENÁ JINDŘICHŮV HRADEC 27:30 (11:11). Nejvíce branek: Zálešáková 8, Slunečková, Hvozdovičová, Fiurášková a Kočí 3 - Plucarová 6, Coufalová 5, Tržilová a Jonová 4. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 4:6. Červená karta: 56. Kočí (Kunovice). Sedmimetrové hody: 4/2 - 2/2. Diváci: 40.

Slovácký celek závěr nezvládl. V posledních třech minutách inkasoval tři branky a nakonec s Jindřichovým Hradcem těsně prohrál.

„Za mě by utkání slušela spíše remíza, která by byla spravedlivá," míní Fleková.

„Bohužel jsme nezvládli konec zápasu. Všechno zásadní se událo v posledních deseti minutách. Nedali jsme pár vyložených šancí, soupeř byl přesnější a potrestal nás. Jinak to byl strašně vyrovnaný a docela tvrdý zápas," prohlásila Fleková.

Svěřenkyně ani po čtvrté porážce v řadě nijak zvlášť nekárala. „Pokud vidím, že holky makají, snaží se a soupeř je kvalitní a porazí nás, tak mě to až tolik nemrzí. Pokud bychom ale nebojovaly, vadilo by mi to daleko víc. Děvčata ale do toho dávají všechno. Věřím, že se to zase otočí a zlepší," doufá Fleková.

Podívejte se: dokonalá odplata za jarní potyčku. Dorost Kunovic přehrál Zlínsko

Jindřichův Hradec potvrdil na Bělince své dosavadní výsledky, sobotním triumfem na Moravě se udržel na druhém místě.

„Soupeř má každý rok hodně silné dorostenky, které postupně doplňují ženský tým. Umí si vychovat vlastní hráčky, mají kvalitní družstvo. Je vidět, že jim to klape," říká Fleková.

Zato Kunovicím to nyní nejde podle představ. Naštěstí se vyprázdnila marodka, ženám pomáhají i snaživé dorostenky.

Slovácký celek se pokusí sérii nezdarů ukončit za týden doma proti Chebu.