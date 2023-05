„Zachytala opravdu výborně. Přišlo nám, jakoby měla soupeřky přečtené a dívala se na video, protože střely domácích hráček chytala do obou rukou. Holky si z ní navíc dělaly srandu, že ji budeme muset vyhlašovat a odměňovat před každým zápasem,“ uvedla trenérka slováckého celku Lenka Fleková.

I. házenkářská liga žen, 20. kolo -TATRAN BOHUNICE – SHK KUNOVICE 12:21 (5:12)

Nejvíce branek: Podaná 4, Prokopová a Stará 3 – Fleková 6, Polášková 4, Popelková, Kutálková a Knotová 3. Rozhodčí: Halada, Veselý. Vyloučení: 4:1. Sedmimetrové hody: 4/1 – 1/1. Diváci: 205.

Po sobotním triumfu byl čas i na vtípky. Přitom kunovický tým dorazil do Brna s obavami a malým počtem hráček. „Bylo nás málo. Chyběly nám nejenom dorostenky, které měly své utkání doma, ale i zraněná Zuzka Zálešáková,“ hlásila Fleková.

Hostující soupiska čítala jenom osm jmen, víc děvčat Kunovice ale nepotřebovaly.

„V Bohunicích se nám pokaždé hraje velmi špatně. Tentokrát jsme ale utkání zvládly bez nějakých větších problémů. Ani rozhodčí to nenechali nijak vyhrotit, byť pár zákeřnějších faulů tam zase bylo,“ uvedla Fleková.

Favorit vstoupil do utkání lépe a brzy si vypracoval rozhodující náskok. Slovácký celek po čtvrt hodině vedl už 7:2 a ve zbytku první půle náskok ještě navýšil.

Hostující družstvo mělo i po změně stran herně navrch. Kunovice výborně bránily, zápas kontrolovaly.

Po výhře 21:12 si pojistily třetí místo, hůře skončit nemohou. S věrnými fanoušky se rozloučí v sobotu, kdy od jedenácti hodin vyzvou jistého vítěze první ženské ligy, dosud neporažený Hodonín.

„Bereme to jako každé jiné utkání. Samozřejmě bude to pro nás těžké, soupeř je favorit, ale i tak se na utkání těšíme. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale za každý bod bychom byly rády,“ dodala Fleková.

Kunovické házenkářky pak další vydařenou sezonu zakončí v neděli 7. května proti Hostivicím.