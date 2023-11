I. házenkářská liga žen, 6. kolo - DHK BANÍK MOST B - SHK KUNOVICE 35:20 (18:9)

Nejvíce branek: Behenská 7, Schüllerová a Eksteinová 5 - Fiurášková 7, Polášková 5, Hvozdovičová 3. Rozhodčí: Dvořáček, Řeháček. Vyloučení: 3:1. Sedmimetrové hody: 2/0 - 1/1. Diváci: 85.

Moravanky odjely na sever Čech bez křídelnice Zálešáková, ale s touhou odčinit předcházející dva nezdary, což se jim sice výsledkově nepovedlo, ale herně proti vedoucímu týmu tabulky rozhodně nezklamaly.

„Z porážky rozhodně nedělám žádnou vědu. Prohrály jsme s družstvem, který by se neztratilo ani v MOL Lize. Vždyť za domácí nastoupila i řada děvčata z prvního týmu. Ty nám ukázala, jak se hraje moderní rychlá ženská házená," říká Fleková.

„Doufám, že nám zápas z tohoto pohledu něco dal vidět. Holky zblízka viděly, co bychom chtěly taky hrát a že si nic nevymýšlíme, když to po nich chceme," přidává.

Mostečanky měly utkání po celou dobu pod kontrolou. Domácí tým šel hned v úvodu střetnutí do vedení, náskok postupně navyšoval a po prvním poločase vedl rozdílem devíti branek 18:9.

Kunovice se po změně stran snažili výsledek zkorigovat, zápas zdramatizovat, ale proti rozjetému a výtečně hrajícímu soupeři to měly složité.

„Byl to relativně pohledný zápas. Před námi tam hrály dorostenky, které viděly, jak má Most krásně naučené akce, všechno dělá v rychlosti. Naše holky se ale určitě nenechaly zahanbit a taky odehrály slušné utkání, byť to proti kvalitnímu soupeři měly strašně složité," dodala Fleková.

Házenkářky Kunovic se zastaví sérii tří porážek v řadě v sobotu doma proti Jindřichovu Hradci. Na Bělince se hraje od třinácti hodin.