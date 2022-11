I. házenkářská liga žen, 9. kolo -

SHK KUNOVICE – TATRAN BOHUNICE 25:22 (15:12)

Nejvíce branek: Fleková 8/4, Hvozdovičová 7/1, Zálešáková 4 – Stará 7/2, Prokopová 5, Klossová 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 5:5. Sedmimetrové hody: 7/5 – 2/2. Diváci: 60.

„Jsem zklamaná z toho, že i když něco trénujeme, děvčata to pak nedokáží přenést do zápasu. Proti Bohunicím nám chyběla rychlost, dravost. Bylo to takové utrápené. Bohužel některé hráčky se do toho nemohou pořád dostat,“ přiznává.

Kunovice trápí hlavně absence spojek. Právě na této pozici nyní zaskakují a alternují křídla či pivot. „Chybí nám hlavně Mája Popeplková, která má zřejmě urvaný meniskus,“ povzdechla si Fleková.

I bez ní ale slovácký celek domácí duel zvládl. Zápas ale vůbec jednoduchý nebyl. Bohunice vstoupily do utkání lépe a v úvodní čtvrthodině neustále vedly. Kouč Wowra si však za nepříznivého stavu 7:9 vyžádal oddechový čas a tým zklidnil.

Kunovice pak třemi brankami v řadě výsledek otočily a vedení udržely až do přestávky. První poločas ovládly rozdílem tří gólů.

„Bohunice měly hodně pomalý přechod do útoku, což nám moc nevyhovovalo, protože holky potřebují být pořád v tempu,“ upozorňuje Fleková.

Slovácký tým se však nenechal rozhodil a i po změně stran držel těsný náskok. Tatran ale bojoval a v 56. minutě po trefě střelkyně Staré dokonce srovnal na 22:22.

Závěr ale patřil domácím házenkářkám, které na konci střetnutí nepovolily soupeřkám skórovat a brankami Hvozdovičové, Vašíčkové a Flekové duel definitivně zlomily na svoji stranu.

Kunovice zvítězily 25:22 a udržely kontakt s vedoucím Hodonínem. Právě tam se představí příští sobotu. Derby se ve sportovní hale TEZA hraje od 16.30.