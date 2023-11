„Spokojení být nemůžeme, protože jsme doma prohrály a body nám chybí. Více než nepříznivý výsledek mě ale mrzí přístup děvčat. I když od nás mají pokyny, jasně vědí, co mají dělat, tak stejně se to neděje," štve kunovickou trenérku Lenku Flekovou.

Celek ze Slovácka po výtečných minulých sezonách vyklidil pozice mezi třemi nejlepšími týmy. Po slušném vstupu do sezony se i kvůli absencím a užšímu kádru trápil, na silnější soupeře nestačil.

1. liga v házené žen, 10. kolo:

SHK KUNOVICE - LIONS HOSTIVICE 27:30 (15:15)

Nejvíce branek: Fiurášková 8/3, Zálešáková 7, Tvrdoňová a Machálková 3 - Novotná 8, Kostelecká 7/2, Škvorová 5, Abrahamová 3. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 1/3. Sedmimetrové hody: 3/3 - 2/2. Diváci: 48.

Kunovické házenkářky se i s Hostivicemi dlouho přetahovaly o vedení, držely naději na bodový zisk. Druhou půli ale nezvládly, po chybách a zbytečných ztrátách inkasovaly rychle za sebou pár branek a pošesté v sezoně prohrály.

„Problém je hlavně v docházce. Jeden trénink týdně některým holkám nestačí a během volného času pro házenou asi nedělají vůbec nic," říká Fleková.

Podle ní chyby pramení právě z toho, že děvčatům dochází s přibývajícími minutami dech, na konci střetnutí již nemohou.

„Že to dvakrát za sebou nahrajeme soupeři do rukou, to pramení z toho, že dochází síly. Na druhé straně nemůžeme utavit dorostenky, které za sebou měly těžké utkání se Zlínem," upozorňuje bývalá reprezentantka.

Kunovice ztratily sobotní duel v rozmezí od 39. do 45. minuty. Tuto pasáž hry prohrály 3:8. I když se po oddechovém čase na chvíli zvedly a ztrátu snížily, hráčky Lions si závěr v klidu pohlídaly.

„Od děvčat jsem nejen v tomto zápase čekala víc," přiznává Fleková.

Soupeřky naopak chválila. „Sice je to odpad Slavie, ale holky z Hostivic hrály moc pěkně. My se musíme poučit z našich chyb," ví dobře.

Času mají děvčata ze Slovácka dost. Podzimní část je minulostí, další soutěžní utkání sehrají 21. ledna v Otrokovicích. Po derby se pak rozjedou jarní odvety.

V Kunovicích musí zapracovat na kondici i herních věcech. Nahradit kanonýrku Flekovou, která po minulé sezoně odešla do Olomouce, kde ale kvůli operovanému ramenu nehraje, však nebude snadné.

„Nemyslela jsem si, že nám Lucka bude až tak moc chybět," říká Fleková starší.

„V minulých sezonách jsme navíc patřily k týmům s nejlepší defenzivou, teď máme v obraně průchoďák, což je mi líto, ale nic s tím asi neuděláme, protože je nás málo a není moc reálné, že by nás na jaře bylo víc," pokračuje.

I když se na Bělince neustále baví o doplnění družstva žen a rozšíření kádru, není odkud brát.

„Interligové týmy nám své méně vytížené hráčky nepustí a naše dorostenky se ještě nedostaly do věku, aby byly pouze ženy," říká s úsměvem.

Kunovické házenkářky se i po skončení první poloviny sezony budou scházet a udržovat se v zápřahu. „Nemyslím si, že bychom si mohly dovolit netrénovat. Navíc nás čeká domácí turnaj, nějaké přípravné zápasy," hlásí.

„Záleží opravdu na holkách, jestli budou sedět doma nebo se začnou více hýbat. Měly si by hlavně uvědomit, že pokud nebudou fyzicky připravené, hrozí jim zranění, což nikdo z nás nechce," dodává Fleková.