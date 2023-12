„Za holky jsem ráda. Postup jsem jim ze srdce přála, mám z něho radost. Je to pro českou házenou úspěch, ale na druhé straně úplné překvapení to není. Když se podíváme na to, jaký máme tým, o náhodu nejde. Vždyť většina děvčat nastupuje v zahraničí, má kvalitu,“ upozorňuje Fleková.