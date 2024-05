„Už mám jiné priority. Házená mě tolik nebaví. Těžko se sport skloubí s prací, kolena bolí. Prostě to není to, co to bývalo,“ říká upřímně.

I když házená pro ni znamenala všechno, v poslední době trpěla. Po zápase byla rozbitá, celý týden se dávala dohromady. „O práci ani nemluvím. Ve čtvrtek a v pátek byl trénink a jelo se nanovo,“ líčí.

O tom, že bude letos končit, věděla už na začátku sezony. Své rozhodnutí dopředu oznámila trenérům i spoluhráčkám, přemluvit se nenechala.

„Končit nebudu sama. I další děvčata chtějí s házenou seknout,“ uvedla.

Rozlučkový zápas Žákové a spol. nevyšel. Házenkářky Kunovic zakončily sezonu domácí porážkou v derby s Otrokovicemi, krajskému rivalovi před vlastním publikem podlehly 24:27 a pokazily si dojem z celého ročníku.

„Já to nesu docela těžce, protože to byl můj poslední zápas kariéry. Problém byl v obraně, kde si holky špatně předávaly pivota. I když jsem na ně křičela, moc to nepomohlo. A v útoku jsme udělaly celkem hodně technických chyb, což nás stálo lepší výsledek i body,“ ví dobře.

Házenkářky Kunovic po medailových žních prožily chudší rok. V první lize žen skončily až sedmé.

„Když si člověk zvykne na první příčky, je to horší, ale bereme, co je,“ pronesla.

Svěřenkyně trenérů Wowry a Flekové mají nyní volno. Sejdou se ale v červnu, aby zhodnotily ročník, rozloučily se.

Kvůli konci Žákové a spol. to bude smutný večírek, zřejmě dojde i na slzy.

Třiadvacetiletá brankářka se házené věnuje od roku 2007. Začínala v přípravce ve Veselí nad Moravou, kam se s rodinou přestěhovala z rodného Lipova. „Jelikož už jako malé se mi nechtělo moc běhat, tak mě šupli do branky. Zkoušeli mě i na jiné posty, ale branka se osvědčila,“ vyprávěla před lety.

Ve Veselí vydržela až do staršího dorostu, pak přešla do Kunovic. „Vzpomínky jsou úžasné. Nikdo mi je nevezme,“ ví dobře.

Z úspěchů nejvýše staví trumf první lize žen, postup v žákovské lize a taky dvě bronzové medaile na Olympiádě dětí a mládeže, kde hájila barvy Jihomoravského kraje.

Nyní už se bude věnovat hlavně práci. Sympatická házenkářka má zajímavé povolání. „V Uherském Ostrohu lepím akvária na míru,“ přiznává s úsměvem.

I když je to občas dřina, rozhodně se nenudí. „Je to hodně titěrná práce. Já jsem ale perfekcionistka. Hodně mi pomáhala i házená v tom, že jsem se dokázala ohýbat a natahovat,“ říká s úsměvem.

I když vyrábí akvária na zakázku, doma žádné nemá. Rybičky nechová, nemá na ně prostor. „Nemám je kam dát,“ dodává.