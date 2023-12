„Šampionát začíná až nyní, v osmifinálové fázi, kdy se ukáže síla nejen našeho družstva. Věřím, že děvčata do toho dají maximum a pokusí se postoupit, což by bylo super,“ říká v rozhovoru pro Deník rodačka z Ostrožské Nové Vsi.

Jak se vám zamlouvají dosavadní výkony a výsledky českého týmu na mistrovství světa v Dánsku?

Jsem moc ráda, že holky splnily hlavní úkol a postoupily ze základní skupiny. Věřila jsem, že to zvládnou. Samozřejmě stejně jako je mě zklamal zápas s Holandskem. Bylo vidět, že soupeř je trošku někde jinde. Přišlo mi, že holky byly hlavami jinde. Věděly, že postup mají v kapse, tak šetřily síly. Šampionát začíná až nyní, v osmifinálové fázi, kdy se ukáže síla nejen našeho družstva. Věřím, že děvčata do toho dají maximum a pokusí se postoupit, což by bylo super.

Mají šanci na čtvrtfinále?

Bude to těžké, ale v házené se může stát všechno. Pokud budou mít holky formu, bude se jim dařit, mohou porazit i Španělky s Brazilkami, což jsou ale bezesporu velmi kvalitní týmy. V zápase s takto těžkými soupeři musíte mít i štěstí, abyste dané utkání zvládli. Důležité bude střetnutí proti Ukrajině. Pokud holky tento duel zvládnou, byl by to první krok k tomu, aby se naladily na další krok, na vítěznou vlnu. Může jim to dodat sebevědomí pro další zápasy.

Které české reprezentantky vás nejvíce zaujaly?

Mile mě překvapuje Anna Jestříbková, která velmi dobře zaskočila za zraněnou Kamilu Kordovskou. Na pozici pivota jí to opravdu jde. Pro budoucnost národního týmu je to jedině dobře, protože právě na této pozici má národní tým poměrně velké okno. Jinak ale nechci nikoho vyzdvihovat. Všechny holky hrají dobře, ukazují týmovost, soudržnost. Samozřejmě družstvo táhnou Markéra Jeřábková, Charlotte Cholevová, ale líbí se mi i Domča Zachová, která se konečně dostala do své euforie a potvrzuje svoji výkonnost. Zapomenout nesmím na Verču Malou i mladé holky, které dostávají od trenéra spoustu prostoru, což je pro ně super. Jsou na svém prvním mistrovství světa a domů si přivezou spoustu zážitků i cenné zkušenosti.

Co říkáte na šampionát?

Dívám se na každý zápas českého týmu a když mám čas, tak sleduji i jiné vybrané duely. Atmosféra je super, návštěvnost výborná. Je vidět, že se akce koná v zemi, kde má házená tradici, své fanoušky, lidi tam tím sportem žijí. Právě utkání pořádajících týmů patří k těm nejlepším. Na tribunách je neskutečná atmosféra. Z pohledu diváka si šampionát užívám. Kdo házenou žije, tento sport miluje, tak musí být nadšený.

Jste v kontaktu se spoluhráčkami?

Jsme, ale ne v každodenním. Napsala jsem jim a povzbudila je před mistrovstvím. Nyní je podporuji na dálku. Jinak ani pomoct nemohu. (úsměv)

Jak moc vás mrzí, že jste o vrcholnou akci přišla?

Mrzí mě to hodně. Samozřejmě nikde není napsáno, že pokud bych byla zdravá, tak jsem se šampionát jela, ale chtěla jsem se o účast na mistrovství poprat. Pro každou házenkářku je to největší událost, splnění snu. Já už to mám v sobě uzavřené. Nejhorší chvíle jsem zažívala hned po tom zranění, když jsem si uvědomila, na jak dlouhou dobu vypadnu a co všechno mi uteče. Teď už věci beru tak jak jsou a holkám držím palce.

Jak dlouho vlastně nehrajete?

Na konci minulé sezony jsem si utrhla přední křížový vaz. To bylo na tréninku v květnu. Nyní už je to šest měsíců, co jsem po operaci. Nyní jsem v Německu, rehabilituji a dělám maximum pro svůj návrat na palubovku. Chci stihnout ještě tuto sezonu. Prognóza moje i lékařů je taková, že bych mohla v únoru hrát. Uvidíme, jaké budou výsledky testů po novém roce. Nejdůležitější je, abych se cítila dobře a věřila svému tělu. Jedině tak mohu odvést dobrý výkon.

Jaký máte nyní program?

I když mohu jezdit i do Česka, většinu času trávím v Německu. Chci být pořád s týmem, takže jezdím i na zápasy. Samozřejmě plán si mohu uzpůsobit a odskočit si domů, ale v Německu mám výbornou péči, nemám si na co stěžovat. I když teď nehraji, moc volného času nemám. Trénuji dvakrát, někdy i třikrát denně. Učím se němčinu. Chci se v ní zdokonalit, proto s dalšími holkami z týmu chodím na kurz. Součástí tréninku je i plavání, které jsem si docela oblíbila, takže dost času trávím v bazénu. Snažím se být i s přítelem, který jezdí za mnou nebo já za ním.

Vánoce ale prožijete spolu, ne?

I když se v Německu hraje už mezi svátky, Vánoce strávím s přítelem a rodinou. Už se na tento čas nesmírně těším.

Poslední věc. Na podzim jste spolukomentovala utkání MOL Ligy mezi Mostem a Michalovci. Uslyší vás fanoušci v televizi častěji?

Zatím to byla ojedinělá akce. Lidé z televize na mě dostali kontakt z reprezentace. Byla jsme zraněná, schopná přijet. Problém jsem s tím neměla. Naopak to pro mě byla cenná zkušenost. Vždycky jsem si to chtěla vyzkoušet. Ohlasy byly docela pozitivní. (úsměv) Když jsem o tom zpětně přemýšlela, myslím, že by mě to i bavilo. Je to něco jiného než hraní, na druhé straně jsem pořád součástí házené. Momentálně na to ale není moc času. Třeba se v budoucnu domluvíme na nějaké spolupráci.