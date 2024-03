„Nemyslím si, že bychom předvedly nějaký špatný výkon, který byl relativně v pořádku, nebo že by to byl hrozný zápas. Sešlo se ale více věcí, které byly proti nám,“ říká.

Na mysli rozhodně neměla rozhodčí, ale spíš ostatní vlivy, které se podepsaly pod konečný výsledek.

„Chyběly nám Zuzka Zálešáková, která má problémy s ramenem a taky Sabina Fiurášková, jež byla na horách. K tomu si hned v úvodu střetnutí vyvrtla kotník Markéta Polášková a do zápasu už nenastoupila. Tři holky ze základu nejde jenom tak nahradit,“ ví dobře.

I když na pivotu výborně zaskočila Tereza Knotová, která odehrála na nezvyklé pozici velmi dobré utkání, na body to slováckému celku nestačilo.

Moravanky měly po dlouhé cestě na opačnou stranu a brzkém ranním vstávání těžší nohy a do tempa se dostávaly pozvolna.

„Z Kunovic jsme vyjížděli ve 4:45, většina holek stávala mnohem dřív. Na to se ale nechci vymlouvat, ke sportu to patří. I když děvčata celou cestu prospala, jejich výkon to hlavně na začátku střetnutí poznamenalo,“ připouští.

Družstvo tentokrát až tolik nepodržela spolehlivá brankářka Žáková. Opora umí zachytat ještě lépe.

Naopak v dresu Hvězdy zářily dvě hráčky. Claudia Rampová se blýskla jedenácti brankami, její spoluhráčka z Kynžvartu Kristýna Hejkalová si připsala devět přesných zásahů.

„Cheb se chce v soutěži zachránit a jelikož potřebuje sbírat body, na některé zápasy si vypomáhá hráčkami s Kynžvartu,“ vysvětluje Fleková.

Domácí tým od začátku zápasu vedl, postupně si vybudoval náskok, který udržel až do konce. Západočešky po prvním poločase vedly už 18:11, rozdílem sedmi branek skončilo o celé utkání.

„Nedá se říct, že bychom tam nemohly vyhrát, soupeř ale tentokrát byl nad naše síly,“ dodala kunovická trenérka.

První liga žen má nyní měsíční reprezentační přestávku. Po ní čeká slovácký celek ještě tři duely. Doma se představí v sobotu 20. dubna proti Olomouci.

„Myslím, že nám přestávka pomůže. Holky si odpočinou, na chvíli pustí s házenou z hlavy a snad se dají i zdravotně do pořádku, abychom na konci sezony získaly nějaké body a sezonu dohrály co nejlépe,“ přeje si nejen Fleková.