Nachystejte si přibližně 2 kilogramy jehněčí kýty v celku, 8 větviček čerstvého rozmarýnu, 2 hlavičky česneku, 100 gramů slaniny vcelku, lžíce olivového oleje a sůl.

Jehněčí kýtu opláchněte, důkladně osušte a nasolte ze všech stran. Takto připravenou nechte přes noc odležet v chladnu. Před pečením maso znovu důkladně osušte. Slaninu nakrájejte na hranolky a maso jimi ze všech stran prošpikujte. Půjde to lépe, když je necháte v mrazáku na chvíli zmrznout. Podobně kýtu prošpikujte celými stroužky česneku, dejte jich podle chuti.

Z rozmarýnu uštípněte čerstvé špičky a zapíchejte je do masa. Takto připravenou kýtu pečte v troubě na roštu při 120 °C asi 2 hodiny, rošt podložte pekáčem, do kterého bude kapat šťáva. Poté potřete olivovým olejem, troubu vyhřejte na 220 °C a asi 10 minut zapékejte kůrku.

Přírodní kotlety na špenátu

Připravte si 10 jehněčích kotlet, 500 gramů čerstvého špenátu, 2 lžíce olivového oleje, 200 mililitrů 12% smetany, cibuli, 2 lžíce hrubozrnné hořčice, lžičku česnekové pasty, 40 gramů másla, sůl a čerstvě mletý pepř.

Kotlety osušte, osolte, opepřete a ihned opečte na olivovém oleji. Z každé strany asi 2–3 minuty. Hotové je zabalte do alobalu a vložte do trouby vyhřáté na 100 °C. Do výpeku na pánvi dejte máslo a opečte na něm nadrobno nakrájenou cibuli.

Přidejte listy špenátu s česnekovou pastou a zlehka chvilku míchejte do jeho lehkého zavadnutí. Podlijte smetanou, přidejte hořčici a ještě krátce poduste. Špenát by neměl být rozbředlý a měl by si zachovat svěží zelenou barvu. Podle potřeby dosolte a hned s dopečenými kotletkami podávejte.

Kůzle s nádivkou

Potřebujete 1200–1500 gramů kůzlečího masa, 80 gramů másla, sůl a hrst strouhanky. Na nádivku si připravte 4 vejce, 100 mililitrů smetany, 50 gramů másla, hrst mandlí, hrst strouhanky, zelenou petrželku a sůl.

Na nádivku utřete máslo se žloutky, osolte a přidejte smetanu, nasekané oloupané mandle, petrželku a strouhanku. Nakonec vmíchejte tuhý sníh z bílků. Maso opatrně vykostěte tak, aby vám zůstalo v celku.

Osolte a vytvořte z něj kapsu. Naplňte nádivkou a dobře zašijte nebo spojte jehlami. V pekáčku rozpusťte máslo, naskládejte na ně nasekané kosti a na těch pečte maso na 180 °C. Polévejte máslem, po hodině pečení posypte maso strouhankou a ještě půl hodiny pečte. Podávejte s bramborovou kaší.

Jehněčí na víně

Ingredience, které budete potřebovat: 800 gramů jehněčího nebo kůzlečího plecka, 50 gramů slaniny, cibuli, kořenovou zeleninu, 200 mililitrů červeného vína, 2 lžíce oleje, sůl, pepř, nové koření, bobkový list, tymián, 50 gramů másla a lžíci hladké mouky.

Maso nakrájejte na nudličky, osolte a opepřete. Na oleji orestujte nadrobno nakrájenou cibuli a slaninu na kousky, přidejte koření, maso a zprudka opečte. Vložte nahrubo nastrouhanou kořenovou zeleninu, podlijte vínem a duste doměkka. Z másla a mouky zasmahněte světlou jíšku a podle potřeby jí směs zahustěte. Dosolte a podávejte s rýží nebo bramborovým knedlíkem.