9. Do každé sklenice přidáme hrst ledu.

8. Do sklenic rozdělíme malinové pyré.

4. Dáme do sušičky a při 70°C úplně usušíme. Sušit lze i v troubě. Sušených citrusů bude více než potřebujeme, ale snadno je uchováme ve vzduchotěsné nádobě na příště.

Základem jsou čerstvé maliny. Další důležitou částí je minerálka, obyčejná perlivá voda není to pravé. Právě minerálka dodá limonádě tělo.

