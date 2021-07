Jen je velká škoda, že se hraje tak daleko, navíc epidemiologická omezení jsou velká. Hrát se opět v Budapešti, naši fandové by stadion bez problémů zaplnili. (smích) Místo toho čeká toto čtvrtfinále spíše umírněnější atmosféra, bez větší fanouškovské podpory, což je škoda.

Na hřišti narazí na sebe podobné styly, což by nám mohlo vyhovovat. Všichni si ještě pamatujeme náš postup přes Dány v roce 2004, proč to tedy nezopakovat i nyní, i když již proti sobě nastoupí zcela jiné výběry.

A na co si dát pozor? Hlavně na velkou efektivitu soupeře! Zdobí jej týmovost, popravdě to je severské země typické, nehrají si na žádné hvězdy. Dánové jsou velice dobře kondičně připravení, je to komplexní tým, kde o úspěchu budou rozhodovat maličkosti a v neposlední řadě i fotbalové štěstí.

Coby bývalého obránce se mi česká defenziva líbí. Funguje výborně, kluci dokáží za sebe zaskočit a případně napravit chybičku spoluhráče. A protože i mezi tyčemi působí jistě Vaclík, obranné řady jsou základem pro případný další úspěch.

Zdeněk Grygera, bývalý reprezentační obránce, nyní generální manažer Fastavu Zlín