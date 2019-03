Na důležitý triumf Moravanek už ve 14. minutě zadělala Korejka Kim Jieun. Exotická posila skórovala v Česku hned při své soutěžní premiéře.

Nový trenér Miroslav Zbořil, který stejně jako bývalí a úspěšní trenéři Jitka Klimková a Petr Vlachovský pochází z Moravan u Kyjova, si po prvním utkání na ženské lavičce zhluboka oddechl.

„Jsem strašně rád, že jsme důležitý záchranářský zápas zvládli. Body nutně potřebujeme. Hrajeme o bytí a nebytí, na což holky nejsou zvyklé. Teď jedeme na Duklu, kde musíme domácí vítězství potvrdit,“ prohlásil Zbořil.

V květnu šestatřicetiletý trenér od vedení klubu dostal za úkol pozvednout mladý tým a pro Slovácko hlavně zachránit nejvyšší soutěž. První krok se mu povedl, teď musí na povedený začátek navázat. Sobotní duel ale ukázal, že fotbalistky z Uherského Hradiště kráčejí správnou cestou.

„Zase tak jednoznačné to nebylo. Ale celkově jsme byli lepším týmem. I když na začátku byly holky svázané nervozitou a situací, ve které nikdy předtím nebyly,“ uvedl Zbořil.

Domácí tým na umělé trávě ve Starém Městě uklidnila Korejka Kim Jieun, která po čtvrt hodině otevřela skóre. Ženy Slovácka dál diktovaly tempo hry. Na 2:0 zvýšila ve 24. minutě Klímová.

Moravanky mohli první půli vyhrát výraznějším rozdílem, ale Siváková nejprve orazítkovala tyč a pak nastřelili tako břevno.

Východočešky tak nebezpečné nebyly. Jedinou vážnější příležitost Hradce zmařila pohotová gólmanka Růžičková.

Slovácku parádně vyšel vstup do druhého poločasu. Krátce po přestávce se trefila Strožová, vzápětí čtvrtý gól přidala kapitánka Sedlačíková. Za stavu 4:0 nebylo co řešit. „Nechci říct, že by se zbytek utkání pouze dohrával, ale zápas jsme až na jednu situaci měli pevně pod kontrolou,“ řekl Zbořil.

Čestný úspěch hostujícího družstva v uvolněném závěru zaznamenala z penalty Svobodová.

Více soupeřkám hráčky Slovácka nepovolily. „Holky jsem za výkon i výsledek pochválil,“ pronesl domácí kouč.

Celku z Uherského Hradiště ke třem bodům pomohly také zahraniční posily. Korejka Kim Jieun i Američanka Duncovanová odehrály celé utkání.

„Budou potřebovat ještě pár týdnů na adaptaci. Nejsou zvyklé na náš systém. Musí se ještě víc přizpůsobit naší kombinační hře,“ uvedl Zbořil.

Proti Hradci byla vidět spíš šikovná Asiatka. „Kim to má v noze. Je to výborná fotbalista, velká posila,“ chválí novou tvář kouč Slovácka. Duncanová zase vnesla do hry Slovácka důraz a zarputilost. „Je to spíš takový buldok, obránkyně. Hraje spíš jednoduše,“ dodává Zbořil.

I. fotbalová liga žen, 11. kolo -

1. FC Slovácko – Hradec Králové 4:1 (3:0)

Branky: 14. Jieun, 24. Klímová, 48. Strožová, 52. Sedlačíková - 88. z pen. Svobodová. Slovácko: Růžičková - Siváková, Duncan, Klímová (46. Šenkeříková), Janků - Bieliková, Molková, Sedlačíková, Valášková (46. Příkaská) - Kim, Molková (85. Skaláková), Strožová (77. Psotková). (lk)