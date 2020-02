Příčinou smrti bývalého hráče Uherského Hradiště či Zlína byl podle informací Deníku infarkt.

„Upřímně je mi to moc líto. Je to pro mě obrovský šok. Nikdy bych to do něho neřekl. Penny měl tuhý kořínek, byl to samorost,“ uvedl sekretář mládeže prvoligového Slovácka Aleš Zlínský.

Někdejšího druholigového útočníka pojí s Pennerem dlouholeté přátelství. Nejenže spolu nastupovali ve Spartaku Hluk, ale dříve patřili i do jedné rodiny.

„Znám ho od patnácti let, kdy jsem chodil se sestrou jeho bývalé manželky. Tehdy ještě hrál ligu, byl velkou osobností. V roce 1994 mě s jeho manželkou, se kterou jsem byl spolužák, dokonce vozil do školy,“ vzpomíná Zlínský.

Byl to právě známý fotbalový funkcionář, kdo Pennerovi po návratu z vězení pomohl, když mu zajistil angažmá i práci v Hluku.

„Podal jsem mu laso. Strávil u nás v klubu čtyři roky. Společně s Vaškem Uhlířem a Zdeňkem Botkem byl u vzestupu hluckého fotbalu,“ vyzdvihuje.

I když bývalý ligový zadák v týmu účastníka krajské I. A třídy skupiny B dávno nepůsobí, vzpomíná na něj Zlínský jenom v dobrém.

„Penny byl dobrý kamarád. I přes jeho minulost to byl kluk do nepohody. Měl rád kolektiv, partu. V určitých věcech se na něj dalo spolehnout. Když jsem ho potkal v Uherském Hradišti, kde s maminkou bydlel ve Štěpnicích, rád jsem ho pozdravil. Opravdu jsme si vždy měli co říct,“ říká smutným hlasem.

Na Pennera, který patřil k výrazným ligovým postavám přelomu tisíciletí, ovšem vzpomínají i další fotbalové osobnosti či obyčejní fanoušci. Vždyť poctivý a řízný obránce v nejvyšší soutěži odehrál 249 utkání a připsal si čtyři branky. Celkem nasbíral 82 žlutých a 9 červených karet,

Podstatnou část kariéry strávil na jihu Čech v Českých Budějovicích, za které nastoupil v první a druhé lize ke 177 zápasům.

S fotbalem začínal Penner ve Starém Městě, odkud se přes Kroměříž a Havířov dostal až do Uherského Hradiště, kde si také poprvé zahrál nejvyšší soutěž.

„Bohužel nás zasáhla velmi smutná zpráva, když nás navždy opustil odchovanec slováckého fotbalu Miloslav Penner, kterého jste mohli potkávat na tribunách našeho stadionu při zápasech Slovácka. Myslíme na tebe "Penny"," stojí ve zprávě na sociálních sítích moravského celku.

Později působil rovněž v Karviné, Příbrami a Zlíně. Právě v Baťově městě ukončil profesionální kariéru.

Následně štěstí zkoušel v Rakousku, po pobytu ve vězení zamířil do Hluku. Hrával taky v Bojkovicích a v Jarošově. Kromě ostrých zákroků byl známý i pro svůj účes, který se v devadesátých letech nosil – tzv. Mullet.

Jeho osmnáctiletý syn Nicolas od července 2017 působí v mládežnických týmech Juventusu Turín.