Zlechov šokoval Osvětimany, Strání se dotáhlo

Region – Rozdílně se o uplynulém víkendu dařilo aktuálně prvním dvěma celkům I. B třídy skupiny B. Zatímco SK Vizovice si poradily na jaře s dosud neporaženým Fryštákem, Štítná nad Vláří selhala proti rezervě Slavičína. V céčku padly v domácím prostředí Osvětimany, čehož využilo Strání, které se výhrou v Uherském Ostrohu dotáhlo na svého konkurenta.

Choryně - Vel. Karlovice B 2:0 Hadvičák J. a L. , Val. Bystřice - Hovězí 2:0 Cáb, Bolf, Poličná - Podlesí 1:0 Kundrát I. , Val. Příkazy - Val. Meziříčí B 1:1 Vaculka - Polách, Hor. Lideč - Pr. Bečva 1:0 Eliášek, Zašová - Lhota u Vs. 1:2 Brnovják - Juřica, Zeťák, Janová - Val. Polanka 1:3 Potočný - Adámek, Plšek, Fichtel. LUBNÁ - MIŠKOVICE 0:2 (0:1) Domácí si v zápase se sousedem v tabulce vytvořili spoustu šancí, ovšem selhali v koncovce. Naopak Miškovice si na svoji příležitost počkaly a zásluhou soupeře dopravily balon do sítě. V první půli se domácí ještě do příležitosti dostali, ovšem po změně stran se již přes obranný val Miškovic nedokázali prosadit. Do hry Lubné se postupně vkládala křeč a nervozita. Naopak hosté v závěru pojistili své vítězství trefou Krajči. Branky: vlastní, Krajča. Rozhodčí: Vitásek. Lubná: Vašek - Běťák, Čech, A. Piškula, Kadlčík, Dubina, Musil, Haloda, Skácel, Bačinský, Jelínek. Střídali: Valach, Kovařík. Trenér: Železník. MALENOVICE - LOUKY 2:1 (1:0) V podřevnickém derby zvítězily Malenovice, ale o svou výhru musely hodně bojovat až do závěrečného hvizdu. Utkání zahájili domácí náporem, ze kterého již v 8. minutě vytěžili po hezké kombinační akci úvodní gól Dyšlevský. I poté měli mírně navrch Malenovičtí, ale své šance již nevyužili. Hosté s přibývajícím časem hru vyrovnali, ovšem ani oni se střelecky neprosadili. Po změně stran se hrálo podle stejného scénáře. Navíc po hodině hry Malenovice zvýšily vedení po hezké střele Blahy z přímého kopu. Vzápětí mohly svůj náskok ještě navýšit, ale ve zbytku času již brankáře Janču nepřekonaly. Když Louky z ojedinělého útoku Malotou snížily, Malenovičtí nepochopitelně přestali plnit obrané úkoly a dovolili soupeři převzít iniciativu. Domácí nakonec s velkým úsilím vítězství ubránili a získali tolik potřebné body k záchraně. Branky: Dyšlevský, Blaha - T. Malota. Rozhodčí: Kotačka - Ligas. Malenovice: Juráň - Roubal, Blaha, Novák, Válek, Stružka, Brázda, Dyšlevský, Střelec, Kostka, Vichorec, Plachý, Rosinec. Louky: Janča - Janků, Mičola, Machala, Machů, Laciga, Kadlec, Horák, Štěpánek, Malota, Landt, Šimurda, Ondrišík, Uhlar. SLAVIČÍN B - ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 2:1 (0:1) První poločas byl vyrovnaný a šance se střídaly na obou stranách. Po individuální chybě se těsně před odchodem do kabin ujali vedení hosté. Po změně stran se hrál kvalitní fotbal minimálně na úrovni I. A třídy. Hosté zlobili hlavně z brejků. Rezerva Slavičína si postupem času vytvořila tlak, který zužitkovala ve vyrovnání tři minuty před koncem, kdy po krásné kombinační akci Lukáše mířil přesně hlavou Bureš. V samém závěru byla Štítná blízko vítězství, ale její pokus skončil na břevně. Po zmatku před brankou domácích přišel daleký odkop Ocelíka, který se dostal až k výborně hrajícímu Kulíškovi, jenž lobem ze 17 metrů nakonec strhl vítězství na stranu Slavičína B. Branky: 87. Bureš, 93. Kulíšek - 44. Šuráň. Rozhodčí: Jiří Novák - Vala, 150 diváků. Slavičín B: Škovran - Struhař, Lukáš, Bureš, Krajíček, Ocelík, Frolo, Kulíšek, Floreš, Bartoš, Both. Střídali: Dorúšek, Šála, Sochora. Trenér: Michal Dorúšek. KELČ - ADMIRA HULÍN 2:0 (0:0) Domácí fotbalisté se pustili do Admiry od samého začátku a měli spoustu šancí, které však bravurně likvidoval brankář Zygar. Přesto se mohl do vedení dostat Hulín, ale Spáčilovu střelu skvěle chytl domácí brankář. Nástup do druhé půle se povedl domácím, kteří podle názoru soupeře vstřelili gól z ofsajdu. Druhou branku si dala Admira sama, kdy centrovaný míč hlavou uklidil do brány M. Nedbal. Branky: 51. Jar. Machač, 61. M. Pastrnek. Rozhodčí: Měšťánek. Admira Hulín: Zygar - M. Nedbal, P. Nedbal, Jurášek, Zlámal, Polák, Spáčil, Hradil, Vyvlečka, M. Simerský, Kytlica (75. Panák). FRYŠTÁK - SK VIZOVICE 0:2 (0:1) Zápas dvou mužstev z předních příček tabulky sliboval velmi pěkný a vyrovnaný zápas. Od prvních minut tomu hra nasvědčovala. Na začátku působily oba celky ustrašeně, ale postupem času se začal hrát útočný a kombinační fotbal. Mírnou převahu měly Vizovice, ale šance byly k vidění na obou stranách. První gól přinesla až 37. minuta, kdy po přetaženém rohovém kopu Kudrnáč trefil tyč a odražený míč si srazil do své sítě brankář Sebera. Po změně stran se dál hrálo ve stejném tempu. Klíčovým momentem pro domácí bylo, že pro zranění musel odstoupit dobře hrající Lošťák. Když v 52. minutě po centru Valenty navýšil vedení hostí Velev, ocitli se Frýštáčané ve složité situaci. Přestože zbraně nesložili a rvali se do posledních minut, své příležitosti na kontaktní gól nedokázali proměnit. Branky: 37. Kudrnáč, 52. Velev. Rozhodčí: Minarčík - Křenek, Studeník. Fryšták: Sebera - Bednařík, Dvořák, Hubáček, Lošťák (56. Sušila), Málek, Velikovský, P. Křenek, T. Rudolf, Krhůtek, Rozum (32. Petráš). Trenér: Kadlčák. SK Vizovice: Kafka - Světlík, Novák, Kudrnáč, Polách, Valenta, Velev (90. Krajča), Laciga (88. Surý), Murka (85. Drga), Lukáš, Machač. Trenér: Kolenič. HOLEŠOV B - RUSAVA 1:0 (1:0) Rezerva Holešova mohla vyhrát i výraznějším rozdílem, kdyby lépe seřídila mířidla. Vytvořila si totiž spoustu šancí, ale předháněla se v jejich zahazování. Jedinou a rozhodující trefu tak vstřelil už v 16. minutě Přívara, který zakončil kombinaci kolem pokutového území hostů. Branka: 16. Přívara. Rozhodčí: Olša. Holešov B: Krejčí - Novák, Jirsa, Bačík, Vávra, Barták, Frybort, Truhlář, Roubalík, Uruba, Přívada. Střídali: Hrudík, Dolažal, Bakalík. SLAVKOV POD HOSTÝNEM - TĚŠNOVICE 0:1 (0:0) Již od začátku byla obě mužstva nervózní. Emoce naplno vzplály v 16. minutě, kdy hostující Svačina strčil do rozhodčího, který jej okamžitě poslal pod sprchy. Hra byla vyrovnaná, ovšem jedinou branku vstřelili hosté, když po hodině hry centr ze strany využil Bartošek, čímž zároveň rozhodl o těsné výhře hostů. Třebaže se v závěru Slavkoští snažili o vyrovnání, zkušený soupeř si těsné vítězství pohlídal. Branka: 60. Bartošek. Rozhodčí: Rozhodčí: Chlebišťan - Veselý, Sedlář. ČK: 16. Svačina (Těšnovice). Slavkov pod Hostýnem: Neradil - Benda, P. Krajcar, Mikulčák, Kužel, Františák, Kustov, Jemelka, Z. Sadil (Horák), Grygar, D. Grajcar (M. Sadil). Těšnovice: Valouček - Kunc (Pochylý), Vrzal, Svačina, Židlík, Bartošek, Žiak, Suchánek, Janoštík, Veselý. Pluhař. Trenér: Piškula. JALUBÍ – JISKRA OTROKOVICE 0:0 Od začátku až do konce nepostrádala hra obou týmů nasazení a vůli po vítězství. Domácí byli favoritovi utkání více než vyrovnaným soupeřem. Kaňkou na utkání plném dynamických soubojů ovšem bylo, že se odehrávalo mezi šestnáctkami a ani jeden tým si nedokázal vytvořit pořádnou gólovou šanci. Remíza je zasloužená pro oba týmy. Rozhodčí: J. Chramcov. Diváci: 120. Jalubí: Engler – Kříž Jaromír, Kříž Jan, Zich (77. Janeček), Doseděl, Gajdorus T., Bičánek, Dobiáš (89. Gajdorus L.), Ulman, Huťka, Novák (82. Grebeníček). Trenér: Šilc. J. Otrokovice: Maťašovský – Zimčík, Štěpánik, Spurný, Martinec, Šmedek, Sotolář, Čonka (46. Koplík), Šnajdr, Ondráš, Žárský (78. Kameník). Trenér: Penner. HLUK B – SUŠICE 3:0 (2:0) Domácí byli od začátku aktivnější a do poločasu si vytvořili dvoubrankový náskok. V obou gólech měl prsty Miroš – první zaznamenal po jeho akci dorážkou Hanák, druhý vstřelil sám, když prostřelil Dúbravu ranou k bližší tyči. Definitivní razítko na výhru domácích přidal pět minut po přestávce Botek, který po krásné akci a narážečce se Z. Horákem vymetl šibenici sušické brány – 3:0. Hosté hrozili jen ze standardek a po jedné z nich dokonce orazítkovali hlavou břevno. I přes řadu šancí domácích se již výsledek nezměnil. Branky: 24. Hanák, 40. Miroš, 50. Botek. Hluk B: Kovařík – Miroš (75. Janča), Chytil R., Matyáš, Tinka, Horák T., Botek, Šimčík (82. Šafařík), Klabačka, Horák Z., Hanák (65. Straka) Sušice: Dúbrava – Skopal, Kaštánek, Hubál, Hejda, Vyorálek, Švejčara, Urbanec, Chybík, Fojtášek, Mikulík. Střídal: Omachlík. BOJKOVICE - SLAVKOV 1:0 (0:0) Utkání začalo hodně zostra, když během úvodní čtvrthodiny byly k vidění hned dva neuznané góly, na každé straně jeden. Nejprve se po skrumáži v domácím pokutovém území dostal míč za brankovou čáru po nedovoleném zásahu hostujícího útočníka vysokou nohou, pak dotlačil míč po Mlčkově nahrávce do slavkovské sítě Varga, dle signalizace asistenta rozhodčího ale padl gól z ofsajdu. A když se neujaly ani šance domácího Švardaly a hostujícího Mlčka, šlo se do kabin za bezbrankového stavu. Slavkov se v případě vítěztsví mohl dotáhnout na čelo tabulky, ve druhé půli však byla vidět větší vůle po vítězství u domácí Viktorky. Při gólových hlavičkách Vargy a Spáčila sice hosty skvěle podržel gólman Pochylý, v 74. minutě už byl ale bezmocný. V nepřehledné situaci po rohovém kopu zahrál rukou ve vlastním pokutovém území hráč hostí a rozhodčí Vlašic ukázal na penaltový puntík. Domácí špílmachr Zoubek nabídnutou šanci s jistotou využil – 1:0. Hosté pak vrhli všechny síly do útoku, gólman Kúdela ale udržel čisté konto, a Bojkovičtí si tak připsali sice šťastné, ale za výkon ve druhé půli zasloužené vítězství. Branka: 74. z pen. Zoubek. Rozhodčí: Vlašic – Doležal, Vítek. Diváci: 180. Bojkovice: Kúdela – Pavlík, Valter, Spáčil, Lebánek (70. Krč) – Mlček, Zoubek, Floreš, Valíček – Hanke (75. Varaďa), Varga. Trenér: Hořák. Slavkov: Pochylý – Rožnovský, Kovačovič, Zimčík, Salát – Štěrba, Zajíc, Švardala, Habarta – Vyzváry (66. Kadaši), Šimek. Trenér: Kopeček. KORYČANY – KUDLOVICE 4:1 (2:0) Koryčanům se povedl úvod utkání, když už v 6. minutě unikl obráncům Lysko a otevřel účet zápasu. Hosté se do útoku dostávali sporadicky, Koval v domácí bráně příliš práce neměl. Při střelecké chuti hrající Lysko navíc deset minut před přestávkou přidal druhý gól. Ve druhém poločase hosté přidali, nicméně pozorně hrající obrana domácích likvidovala většinu jejich pokusů o ohrožení branky. A když v 57. minutě završil Lysko svůj skvělý výkon třetím gólem, bylo definitivně rozhodnuto. Po čtvrtém gólu Nezdařila domácí zvolnili tempo, čehož využil Hložný ke vstřelení čestného úspěchu Kudlovic. Branky: 6., 35. a 57. Lysko, 65. Nezdařil – 80. Hložný. Rozhodčí: Němec. ŽK: Petroš, Jančík – Ježek. Diváci: 150. Sestavy: Koryčany: Koval K. – Věžník M., Marek, Mušálek, Věžník J., Petroš, Posolda, Lupínek (Nezdařil), Lysko (Vybíral), Koval S., Jančík. Kudlovice: Tomaštík – Kraváček, Chmelař, Pekárek, Bohun, Klain, Maňásek, Hložný, Najbrt (Ježek), Suchoň, Blaha. OSVĚTIMANY - ZLECHOV 0:2 (0:1) Zlechovští měli na půdě favorita lepší začátek, domácí ale postupem času hru vyrovnali. Přesto šli do vedení hosté, z trestného kopu, který prošel zdí, se trefil Hyněk Vaněk. Domácí Adam Blecha pak mohl vyrovnat, svou tutovku ale neproměnil. Ve druhém poločase domácí přidali, vyrovnat se jim však nepodařilo. Pozorný brankář hostí Vendel jim všechny šance zlikvidoval a Vaněk z ojedinělého útoku přesnou ranou k tyči stanovil konečný výsledek na 0:2. V závěru se domácí snažili o zdramatizování utkání, ale jejich snahu otupil svým vyloučením Drobil, který během čtyř minut viděl dvě žluté karty. Branky: 24. a 62. H. Vaněk. ČK: 77. Drobil. ŽK: Křemeček R., Křemeček L., Drobil, Březina – Vaněk H., Kalmus, Šebák. Diváci: 150. Osvětimany: Brázdil – Zapletal, Březina, Blecha A. (46. Dobeš), Křemeček L., Drobil, Křemeček R., Brhel, Trávníček (64. Říha), Udržal, Macek (80. Blecha J.). Zlechov: Vendel – Ondříšek, Kedra, Vaněk H., Kalmus, Tománek, Zajíc, Šebák, Kremr, Kotek (88. Velcr, 92. Matějka), Bureš. ZLÁMANEC – ŠUMICE 1:0 (1:0) Domácí začali velkým náporem a gólman Šidlo musel hned v 1. minutě likvidovat Sadilovu velkou šanci. Pak mohl hned třikrát velebit dobře postavené tyče, do nichž jednou mířil Sadil a dvakrát Damborský. Po půlhodině hry ale jeden z jeho spoluhráčů zahrál v šestnáctce rukou a na Damborského střelu z bílého puntíku už byl šumický brankář krátký – 1:0. Po změně stran domácí ještě jednou nastřelili tyč a těsnou výhru si pohlídali. Stínem utkání bylo zranění jednoho z klíčových hráčů Zlámance Hubáčka, který má po šlapáku nadvakrát zlomený kotník. Branka: 30. z pen. Damborský. Zlámanec: Noha – Šuranský, Holoubek, Štefka, Mišurec, Hubáček, Sadil, Jirsák, Šuta, Stašek, Damborský. Střídali: Brázdil, Hladký. Šumice: Šidlo – Juřeník P., Velecký, Kunovský, Kandrnál, Tlach, Mudrák, Juřeník M., Gregor, Mikulec, Ondřej. UHERSKÝ OSTROH – STRÁNÍ 0:3 (0:3) Pro domácí začalo utkání nešťastně, když už v 5. minutě střelu Popelky tečoval domácí obránce a Matuška byl bezmocný – 0:1. V polovině úvodního dějství dorazil hostující Pomajbík odraženou střelu hlavou do sítě a zvýšil na dvoubrankový rozdíl. A když o minutu později domácí brankář podcenil jednoduchý odkop hostů a míč ho přeskočil, bylo rozhodnuto – 0:3. Domácí se po zbytek zápasu na nějakou změnu výsledku nezmohli, a tak si hosté zaslouženě odvezli tři body. Branky: 5. Popelka, 20. Pomajbík, 21. Kolaja. Uh. Ostroh: Matuška – Jurčeka (46. Boček), Hlůšek (78. Horák), Jurásek, Čápek, Zugar, Kolář, Pavlas, Kusák (66. Kočiš), Kunovjánek, Kovařík. Strání: Popelka A. – Motola, Straňák, Adámek M., Vojtěch, Popelka S., Pomajbík, Mimochodek (74. Tóth), Mikláš (79. Bruštík M.), Bruštík A. (66. Adámek T.).